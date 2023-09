Cuidado, motorista! Estes acessórios no carro podem render multas altas

Alguns acessórios no carro podem render multas altas, e por isso, é imprescindível que todos os motoristas e proprietários de veículos estejam a par de quais são eles a fim de evitar prejuízos financeiros ao dirigir.

Assim sendo reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Dessa forma, esperamos ajudar você a entender melhor esse tema e se prevenir das autuações.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Estes acessórios no carro podem render multas altas: veja detalhes

A atenção aos detalhes no trânsito é fundamental para evitar surpresas desagradáveis. E, uma das áreas onde os motoristas muitas vezes cometem erros é ao personalizar seus veículos com acessórios. Isso porque, embora seja natural querer tornar o carro único e refletir sua personalidade, é essencial estar ciente das leis do Código de Trânsito Brasileiro para evitar multas altas.

Sendo assim, é necessário ter em mente que as leis de trânsito brasileiras têm restrições quanto aos acessórios.

A desobediência a essas regulamentações pode resultar em multas substanciais, atualmente no valor de R$ 195,23.

Além disso, os infratores ainda têm a adição de 5 pontos na carteira de motorista e, em alguns casos, a apreensão do veículo até que a situação seja regularizada.



Você também pode gostar:

Quais as alterações que exigem autorização?

Algumas modificações realizadas nos veículos bloqueiam a solicitação prévia, especialmente quando o modelo original do carro sofre modificações. Um exemplo clássico é o rebaixamento da suspensão do veículo.

Assim, para realizar essa alteração, é necessário obter o CSV (Certificado de Segurança do Veículo), que o motorista obtém após uma vistoria que uma instituição técnica com credencial realiza.

Dessa maneira, a emissão desse novo documento é crucial, por registrar a alteração no campo de observação do veículo.

Quais os acessórios proibidos que podem gerar multas altas

Para que você entenda quais são os acessórios que a legislação de trânsito proíbe, separamos alguns dos principais para te passar. Confira abaixo:

1. Engate em carros sem capacidade de tração

Embora o engate seja um acessório popular, nem todos os carros podem utilizá-lo. Desse modo, se o veículo não conseguir realizar a tração de outros carros e estiver equipado com um engate, isso pode resultar em multa, pontos na CNH e possibilidade de apreensão do veículo.

2. Película G5

Os filmes nos vidros são comuns para aumentar a privacidade e reduzir o calor no interior do veículo. No entanto, a legislação exige que os vidros dianteiros e o para-brisa tenham uma visibilidade mínima de 70%.

Sendo assim, o filme G5, que permite apenas 5% de visibilidade, não está conforme as regulamentações e pode resultar em punições severas.

3. Envelopamento do carro

Para usar esse acessório, é necessário atualizar o documento do veículo. Isso porque, dirigir um carro com uma cor diferente da registrada no documento é uma infração grave e pode levar à apreensão do veículo.

4. TV visível para o motorista

Além disso, ter uma central multimídia no carro é prática, mas a legislação proíbe que a TV seja visível para o motorista enquanto o veículo estiver em movimento. Essa medida visa evitar distrações perigosas durante a condução.

6. Retrovisores extremamente afastados

Retrovisores que se estendem muito além dos limites normais do veículo também são acessórios proibidos, segundo o CTB.

Isso ocorre porque eles podem aumentar o risco de colisões e prejudicar a visibilidade de outros motoristas, o que pode resultar em multas.

7. Rodas irregulares

Ademais, a troca de rodas do carro por modelos que não atendem às especificações do fabricante ou que não foram devidamente homologadas pode render multas.

Acontece que as rodas irregulares podem comprometer a segurança e o desempenho do veículo.

8. Escapamento com ruído excessivo

Segundo o CTB, modificações no sistema de escapamento resultando em ruídos acústicos altos também são proibidas. Sendo assim, a perturbação do sossego público e o excesso de barulho nas vias públicas são infrações passíveis de multa.

9. Adesivos que obstruem a visibilidade

Por fim, a legislação também proíbe adesivos nos vidros dianteiros e traseiros que obstruem a visibilidade do motorista. Desse modo, é necessário que motoristas tenham uma visão clara da via e dos demais veículos.

Lembre-se: respeitar essas regulamentações não apenas evita multas altas e problemas legais, mas também contribui para a segurança nas estradas. Antes de investir em acessórios para o seu carro, verifique se eles são permitidos pelas leis de trânsito e, se necessário, obtenha as autorizações adequadas.

Agora que você já sabe quais acessórios no carro podem render multas altas, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!