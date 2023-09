Cuidado, motorista! Novo radar dá 30 multas por minuto

Um novo radar dá 30 multas por minuto, e com isso, muitos motoristas estão apreensivos. Isso porque, esse dispositivo representa um avanço notável na fiscalização de trânsito, devido a sua capacidade de detectar infrações com alta precisão e gerar dados estatísticos valiosos. Além disso, ele tem o potencial de contribuir significativamente para a segurança viária.

Dessa forma, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse novo dispositivo e se previna de multas desnecessárias, reunimos algumas das principais informações a respeito desse assunto para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Novo radar dá 30 multas por minuto: confira os detalhes

Conforme mencionado acima, o cenário das infrações de trânsito está passando por uma transformação significativa com a introdução de tecnologias avançadas na fiscalização viária. Sendo assim, um dos marcos mais notáveis nesse avanço é o novo radar desenvolvido pela Lasertech, que tem a capacidade impressionante de aplicar até 30 multas por minuto.

O novo radar, que está chamando a atenção das autoridades de trânsito e dos condutores, é conhecido como Trucam. Este dispositivo consegue realizar o que parece ser uma tarefa impossível para os radares tradicionais: identificar e multar até 30 carros por minuto.

Como o novo radar funciona?

O Trucam possui uma tecnologia que lhe permite operar com eficiência incomparável. Dessa maneira, com um alcance impressionante de 650 metros, ele pode identificar e classificar os alvos de acordo com seu tamanho, determinando assim as velocidades limites aplicáveis a cada veículo na via.



Você também pode gostar:

Além disso, o dispositivo tem o poder de medir a distância entre os veículos, gerando um banco de dados com informações estatísticas detalhadas. Dessa forma, o dispositivo não apenas registra a infração, mas também produz imagens nítidas do veículo infrator e um vídeo que documenta a transgressão.

Portanto, é importante que todos os motoristas estejam atentos a fim de evitar as autuações.

Confira as limitações legais do Trucam

No entanto, apesar de suas notáveis capacidades técnicas, o Trucam não está isento de limitações legais. Isso porque a Resolução 798 do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) estabelece diretrizes rigorosas para o uso desses dispositivos de fiscalização eletrônica. Segundo o órgão, nas cidades e em trechos de vias rurais com características urbanas, o espaçamento mínimo entre dois radares deve ser de pelo menos 500 metros.

Ademais, em vias rápidas e trechos rurais, esse espaçamento aumenta para 2 quilômetros, e no caso de variações na velocidade limite, o espaçamento mínimo é de 5 quilômetros.

Segundo o CONTRAN, essas regras visam garantir que as autoridades realizem a fiscalização eletrônica de maneira justa e consistente em todo o país.

Quais as consequências do novo radar na segurança viária?

O novo radar tem o potencial de desempenhar um papel fundamental na melhoria da segurança viária. Isso ocorre porque sua capacidade de detectar infrações com alta precisão pode dissuadir os motoristas a respeitar as leis de trânsito, contribuindo para a redução de acidentes nas estradas.

Além disso, o dispositivo gera dados estatísticos valiosos que podem ser usados para identificar áreas de alto risco e orientar políticas públicas voltadas para a segurança no trânsito.

Sendo assim, com informações detalhadas sobre o comportamento dos condutores, as autoridades podem tomar medidas mais eficazes para proteger a vida nas estradas.

A eficiência do Trucam em números

O desempenho impressionante do Trucam não se resume apenas à sua capacidade de aplicar multas em massa. Ele também é notável por sua precisão na identificação de veículos infratores. Isso significa que as multas aplicadas são justas e baseadas em evidências concretas.

Ademais, o dispositivo gera um volume considerável de informações estatísticas, permitindo uma análise aprofundada do comportamento dos motoristas. Assim, as autoridades de trânsito podem utilizar esses dados para aprimorar as estratégias de fiscalização e tornar as estradas mais seguras para todos os usuários.

Veja qual a previsão para o futuro da fiscalização eletrônica

Por fim, com a introdução do Trucam e de tecnologias similares, o cenário da fiscalização eletrônica está passando por uma transformação significativa. A capacidade desses dispositivos de detectar infrações de trânsito de maneira eficiente e precisa representa um avanço importante na busca por estradas mais seguras.

No entanto, é fundamental que essas tecnologias sejam utilizadas com responsabilidade e conforme as regulamentações que as autoridades competentes estabelecem. Segundo os órgãos responsáveis, a fiscalização eletrônica deve sempre visar à segurança viária e ao cumprimento das leis de trânsito, para assim, contribuir para a proteção de todos os usuários das estradas.

Gostou de saber sobre o novo radar que dá 30 multas por minuto? Então deixe sua opinião nos comentários!