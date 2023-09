Cuidado, motorista! Transitar em faixa para ônibus gera multa

Transitar em faixa para ônibus gera multa alta, e por isso, é importante que todos os motoristas tomem cuidado.

Assim sendo, para que você que usa as rodovias e avenidas diariamente, saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Portanto, não deixe de acompanhar a leitura até o final para não perder nada importante em relação a esse tema!

Transitar em faixa para ônibus gera multa, veja o que a Lei diz

Se você é motorista, é fundamental estar atento às regras de trânsito para evitar multas e garantir a segurança de todos nas vias. Isso porque uma infração comum, que pode passar despercebida por muitos condutores, é transitar em faixas que se destinam exclusivamente aos ônibus.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), essa prática consiste em uma infração, e como tal, pode resultar em multa e pontos na CNH.

Além disso, segundo o inciso III do artigo 184 do CTB, transitar na faixa ou via exclusiva de ônibus é uma infração passível de punições severas. Desse modo, a menos que haja uma situação de força maior e se conte com a autorização das autoridades competentes, a infração é gravíssima.

Quais as punições?



Você também pode gostar:

A multa para quem transita em faixa para ônibus é de R$ 297,43, um valor significativo, que pode pesar no bolso do motorista. Além disso, a infração também acrescenta 7 pontos à CNH do condutor.

Ademais, além da multa e dos pontos na CNH, o motorista infrator está sujeito à apreensão do veículo e à sua remoção. Ou seja, além de arcar com as consequências financeiras, o condutor ainda pode enfrentar o transtorno de ter o carro recolhido pelas autoridades de trânsito.

Qual é o objetivo das faixas exclusivas?

As faixas exclusivas têm o objetivo de melhorar a circulação dos ônibus nas vias, buscando um transporte público mais eficiente.

Além disso, essas faixas têm como finalidade proporcionar um deslocamento mais rápido e com menor risco aos usuários do transporte coletivo.

Desse modo, ao transitar em faixas exclusivas para ônibus, o motorista está desrespeitando a sinalização de trânsito. Ademais, vale lembrar que as placas de trânsito possuem um significado e uma finalidade, e por isso, todos os condutores devem obedecer à sinalização.

Existem exceções à regra?

Sim! Existem casos excepcionais em que é permitido transitar em faixas exclusivas de ônibus. No entanto, como já mencionado, é necessário haver uma situação de força maior e que o motorista esteja devidamente autorizado pelas autoridades competentes.

Vale ressaltar que essas situações são raras e os consultores devem apresentar justificativas adequadas para essa prática.

Como recorrer de multa por transitar na faixa exclusiva para ônibus?

Receber uma multa por transitar na faixa exclusiva para ônibus pode ser frustrante e causar preocupação. No entanto, é importante manter a calma e entender que existe um processo legal para recorrer dessa penalidade.

Dessa maneira, para iniciar o processo de recurso, é fundamental reunir todas as provas necessárias, como:

Fotos do local onde houve a infração;

Documentos que comprovem o motivo pelo qual o motorista precisou utilizar a faixa exclusiva, como um atendimento médico de emergência ou qualquer outra situação que justifique a sua condução na faixa e;

Testemunhas para embasar essas provas.

Então, em seguida, é necessário redigir uma carta de recurso dirigida ao órgão responsável pela aplicação da multa, na qual haja uma explicação clara e objetiva do motivo pelo qual você acredita que não deveria ter recebido a multa. É importante ser sincero e apresentar argumentos consistentes para apoiar o seu pedido de revisão.

Por fim, após enviar o recurso, é preciso aguardar a resposta. Em caso de negativa, ainda é possível entrar com uma segunda instância, apresentando novos argumentos e provas adicionais.

Busque se informar

Além disso, é importante que todos os motoristas sejam responsáveis e estejam sempre atualizados sobre as regras de trânsito. Dessa forma, consulte o Código de Trânsito Brasileiro, busque informações em fontes confiáveis e esteja atento às sinalizações nas vias.

Assim, você estará contribuindo para um trânsito mais seguro e evitando multas e transtornos desnecessários.

Lembre-se sempre: transitar em faixa para ônibus é uma infração gravíssima, punida com multa, pontos na CNH e, em casos extremos, até com a apreensão do veículo. Portanto, respeite as leis de trânsito e seja um condutor consciente!

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que transitar em faixa de ônibus gera multa, fique atento e siga as instruções para evitar essa punição!