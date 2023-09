Cuidado, motorista! Usar celular ao volante pode custar muito caro

Usar celular ao volante é uma prática perigosa e proibida. Contudo, além dos riscos do uso desse dispositivo, há também a possibilidade de prejuízos financeiros, visto que a legislação de trânsito brasileira prevê punições expressivas para os condutores que infringem essa determinação.

Assim sendo, para que você entenda melhor esse assunto e saiba tudo o que precisa para não levar multas por usar o celular ao dirigir, reunimos algumas das informações mais relevantes para te passar.

Usar celular ao volante pode custar muito caro, veja detalhes

O celular, que outrora era apenas um dispositivo para fazer chamadas, agora se tornou uma ferramenta versátil e onipresente em nossas vidas. No entanto, infelizmente, a conectividade constante que esse dispositivo oferece também se estendeu para o interior dos veículos.

Conforme mencionado acima, usar celular ao volante pode custar muito caro. Isso porque, a Lei 13.281/16, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), definiu o uso do celular enquanto se dirige como infração. Anteriormente, a legislação não abordava de forma explícita o uso do celular ao volante, pois o CTB foi criado em 1997, quando os celulares tinham funcionalidades limitadas.

Dessa forma, é essencial que todos os motoristas estejam cientes dos riscos e prejuízos financeiros que essa prática pode acarretar a fim de evitá-los.

Valor da multa por manusear o aparelho ao volante

Inicialmente, o CTB considerava como média a infração por dirigir usando o celular. Com uma multa no valor de R$ 85,13 e a atribuição de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Entretanto, a evolução da tecnologia e dos hábitos de uso dos celulares exigiu uma atualização na legislação.



Assim, com a Lei 13.281, a infração de dirigir utilizando o celular se tornou gravíssima, com a aplicação de 7 pontos na CNH e uma multa no valor de R$ 293,47.

Como a legislação define o uso do celular?

Ademais, a nova legislação estabelece que a infração se caracteriza como gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Isso significa que não apenas fazer chamadas, mas também enviar mensagens de texto, acessar aplicativos ou realizar qualquer ação que envolva o manuseio do celular enquanto se dirige é considerado infração.

A principal razão pela qual o uso do celular ao volante é proibido e altamente penalizado é a distração que ele causa. Acontece que quando um motorista desvia a atenção da estrada para interagir com o celular, a probabilidade de acidentes aumenta significativamente.

Além disso, o uso do celular vai além das chamadas telefônicas. Atualmente, os smartphones oferecem uma ampla gama de funcionalidades, incluindo acesso a redes sociais, e-mails, vídeos e muito mais. Dessa maneira, a legislação reconhece como infração todas essas atividades, quando realizadas enquanto se dirige.

Exceções e uso do viva voz

Contudo, vale ressaltar que uma exceção importante é o uso do viva-voz do veículo para fazer chamadas. Segundo o CTB, isso não é infração, desde que o motorista mantenha as mãos no volante e a atenção na estrada. No entanto, o uso de fones de ouvido para realizar chamadas continua sendo uma prática contrária à legislação.

Ademais, cabe frisar ainda que atender uma chamada enquanto o veículo está devidamente estacionado ou parado em local apropriado não é infração. Contudo, parar na pista aguardando um sinal de semáforo ou em um congestionamento pode resultar em multa por uso do celular.

Quais os riscos de usar o celular ao volante?

Embora a multa por dirigir usando o celular seja significativa, o custo mais alto pode ser o risco iminente de acidentes graves. Isso porque o uso do celular ao volante pode resultar em uma série de consequências perigosas, tais como:

Diminuição da atenção: A distração que o celular causa faz com que os motoristas desviem sua atenção das condições da estrada, sem perceber os perigos iminentes;

Aumento do tempo de reação: Além disso, enviar mensagens de texto ou usar aplicativos enquanto dirige pode aumentar significativamente o tempo de reação em situações de emergência;

Menos consciência do tráfego: por fim, olhar para o celular impede que os motoristas estejam cientes do tráfego ao seu redor, o que pode resultar em colisões e acidentes.

Portanto, além das implicações legais e financeiras, é essencial reconhecer os riscos significativos que se associam ao uso do celular enquanto se dirige e tomar medidas para garantir a segurança nas estradas.

Portanto, além das implicações legais e financeiras, é essencial reconhecer os riscos significativos que se associam ao uso do celular enquanto se dirige e tomar medidas para garantir a segurança nas estradas.