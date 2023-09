Curso de recepcionista de meios de hospedagem em Penedo realiza oficina de coquetéis

Qualificar a população de Penedo para empreender ou estar pronta para conquistar uma vaga no mercado de trabalho é uma das plataformas de atuação do governo Ronaldo Lopes e João Lucas.

A gestão que investe na contratação de instituições do Sistema S (SESI, SESC, SENAR, SENAI e SENAC) para ofertar cursos profissionalizantes, sem custo para o povo de Penedo, disponibiliza diversas formações, inclusive na área de turismo, hotelaria e lazer.

O ensino gratuito de profissões acontece em locais distintos, entre eles nas dependências da Biblioteca de Arte e Cultura Popular de Penedo.

A turma de Recepcionista de Meios de Hospedagem aprendeu com o especialista Paulo Costa, instrutor com dez anos de serviços prestados por meio do Senac Alagoas, sobre preparo de coquetéis.

A aula prática ensinou como drinks refrescantes são preparados, com rapidez e facilidade, utilizando ingredientes de baixo custo, todos servidos na ocasião sem adicionar bebida alcoólica.

“Esta é mais uma capacitação que estamos promovendo para a população de Penedo. Temos certeza que a qualificação da nossa mão de obra é fundamental, não só para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada participante, mas para a cidade que tem um potencial turístico incrível e uma gestão comprometida com o povo”, destaca o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria, Pedro Felipe Queiroz.

A oficina para a turma de recepcionistas é uma amostra do curso de Preparo e Serviço de Coquetéis, cuja inscrição está aberta no escritório da Escola de Governo que funciona na biblioteca localizada ao lado da agência dos Correios, centro da cidade.

A qualificação está disponível para maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo. Além do curso sobre técnicas da coquetelaria internacional, a Prefeitura de Penedo e o Senac Alagoas também abrem mais uma turma de Operador de Computador, no horário noturno (18h às 22 horas).

A formação na promissora área de informática acontece na carreta-escola estacionada na Praça Santa Luzia, com inscrição na Escola de Governo, disponível para quem reside em Penedo, desde que tenha o ensino fundamental completo e pelo menos 15 anos de idade.

A inscrição já está aberta, sendo preciso apresentar xerox do RG (carteira de identidade), do CPF e do comprovante de residência. Em relação à escolaridade mínima exigida, a declaração precisa ser original e válida por 30 dias após a emissão. Para histórico escolar, pode apresentar apenas a xerox.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deiwisson Duarte