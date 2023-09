CURSO ON-LINE E GRATUITO! 300 VAGAS; INSCREVA-SE

O Serviço Social da Indústria em Pernambuco (Sesi) está oferecendo cursos on-line gratuitos de “Comunicação no Foco Organizacional” e “Gestão do Tempo”. Essas qualificações profissionais são uma excelente oportunidade para aprimorar habilidades essenciais no ambiente de trabalho. Ao concluir os cursos, os participantes receberão um certificado de conclusão, comprovando seu aprendizado e dedicação.

Inscrições e Requisitos do Curso

As inscrições para os cursos estão abertas e podem ser realizadas até o dia 17 de setembro no site do Sesi, na seção “Educação a Distância”. Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 16 anos, acesso à internet, e-mail e noções básicas de internet. Aproveite essa chance de adquirir conhecimentos relevantes de forma conveniente e flexível.

Comunicação no Foco Organizacional

O curso de “Comunicação no Foco Organizacional” tem carga horária de 20 horas. Durante as aulas, os participantes terão a oportunidade de desenvolver habilidades de comunicação eficaz no ambiente de trabalho. Serão abordados temas como relações interpessoais, técnicas de persuasão e negociação, além de estratégias para melhorar a comunicação em equipe. Essas competências são fundamentais para o sucesso profissional e para o bom funcionamento de qualquer organização.

Gestão do Tempo

A gestão do tempo é um desafio enfrentado por muitos profissionais atualmente. O curso de “Gestão do Tempo” oferecido pelo Sesi tem carga horária de 8 horas e visa fornecer ferramentas e técnicas para otimizar a organização pessoal e o planejamento das atividades diárias. Os participantes aprenderão a identificar prioridades, estabelecer metas realistas, evitar procrastinação e lidar de forma eficiente com interrupções. Ao dominar essas habilidades, é possível aumentar a produtividade e a eficiência no ambiente de trabalho.

Metodologia e Certificação dos Cursos

Os cursos são totalmente on-line e oferecem flexibilidade para que os participantes estudem no seu próprio ritmo. Após a matrícula, os alunos terão até 30 dias para concluir o conteúdo e realizar a avaliação final. A certificação de conclusão será concedida aos participantes que obtiverem uma nota mínima de 70 pontos na avaliação. Essa é uma ótima maneira de comprovar suas habilidades e conhecimentos adquiridos durante o curso.



Informações Adicionais

Para mais informações sobre os cursos de “Comunicação no Foco Organizacional” e “Gestão do Tempo”, entre em contato através do WhatsApp (81) 98151-8375 ou pelo e-mail educacao.distancia@pe.sesi.org.br. A equipe do Sesi terá prazer em esclarecer qualquer dúvida e auxiliar no processo de inscrição.

Não perca essa oportunidade de aprimorar suas habilidades profissionais de forma gratuita e flexível. Inscreva-se agora mesmo nos cursos on-line oferecidos pelo Sesi e dê um impulso na sua carreira.