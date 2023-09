curta sua trilha sonora sem complicações

Você é daqueles que adora ouvir música enquanto trabalha, estuda, malha ou relaxa? Você tem várias playlists no seu celular, computador ou aplicativo de streaming favorito? Sabe como organizar suas músicas e playlists de forma eficiente e prática? Se você respondeu, sim, a alguma dessas perguntas, este artigo é para você.

Neste artigo, vamos te dar algumas dicas de como organizar suas músicas e playlists, para que você possa curtir sua trilha sonora sem complicações.

Por que organizar suas músicas e playlists?

Organizar suas músicas e playlists pode trazer vários benefícios para você, tanto pessoais quanto profissionais. Alguns deles são:

Economizar tempo e espaço

Ao organizar, você evita perder tempo procurando aquela música que você quer ouvir, ou ocupar espaço desnecessário com músicas que você não escuta mais.

Você pode deletar, arquivar ou mover as músicas que não fazem mais sentido para você, e manter apenas as que você realmente gosta e usa.

Melhorar seu humor e produtividade

Ao organizar suas músicas e playlists, você pode criar trilhas sonoras personalizadas para cada ocasião, seja para animar, relaxar, concentrar ou inspirar. Você pode escolher as músicas que combinam com o seu estado de espírito, com o seu objetivo ou com o seu ambiente.

Assim, você pode melhorar seu humor e sua produtividade, além de evitar distrações ou interrupções.

Descobrir novas músicas e artistas

Ao organizar suas músicas e playlists, você pode explorar novas músicas e artistas que se encaixam no seu gosto musical. Você pode usar ferramentas de busca, recomendação ou curadoria para encontrar músicas que sejam do seu interesse, ou que sejam semelhantes às que você já escuta.

Como organizar suas músicas e playlists?

Existem várias formas de organizar suas músicas e playlists, dependendo do seu critério, da sua plataforma ou do seu propósito. Veja a seguir algumas sugestões de como organizar:

Por gênero

Uma forma simples e comum de organizar suas músicas e playlists é por gênero musical, como rock, pop, jazz, sertanejo, etc. Assim, você pode separar as músicas com características semelhantes em termos de ritmo, melodia, harmonia ou letra.

Você pode criar playlists específicas para cada gênero, ou misturar vários gêneros em uma mesma playlist, se houver uma coerência entre eles.

Por artista

Outra forma de organizar suas músicas e playlists é por artista, como Beatles, Madonna, Caetano Veloso, etc. Assim, você pode agrupar as músicas com o mesmo intérprete ou compositor em termos de voz, estilo ou mensagem. Você pode criar playlists dedicadas a um único artista, ou combinar vários artistas em uma mesma playlist, desde que haja uma afinidade entre eles.

Por tema

Uma forma criativa e divertida de organizar suas músicas e playlists é por tema, como amor, festa, viagem, etc. Assim, você pode reunir as músicas com o mesmo assunto ou propósito em termos de conteúdo, emoção ou função.

Você pode criar playlists temáticas para cada situação, ou variar os temas em uma mesma playlist, desde que haja uma transição entre eles.

Por data

Uma forma nostálgica e sentimental de organizar suas músicas e playlists é por data, como ano, mês, dia, etc. Assim, você pode recordar as músicas que marcaram um determinado período da sua vida em termos de memória, significado ou importância.

Você pode criar playlists cronológicas para cada época, ou misturar as datas em uma mesma playlist, desde que haja uma conexão entre elas.

Quais são as melhores ferramentas para organizar suas músicas e playlists?

Esse serviço pode ser um trabalho manual ou automatizado, dependendo da sua preferência ou disponibilidade. Existem várias ferramentas que podem te ajudar a organizar suas músicas e playlists de forma rápida e fácil.

Veja a seguir algumas das melhores ferramentas para organizar suas músicas e playlists:

Spotify

É um dos aplicativos de streaming de música mais populares e completos do mercado, que oferece uma grande variedade de músicas, artistas e gêneros para você escolher. O Spotify também permite que você crie, edite, compartilhe e siga playlists personalizadas, além de sugerir playlists baseadas no seu gosto, no seu humor ou na sua atividade.

iTunes

É um dos aplicativos de reprodução e gerenciamento de música mais tradicionais e confiáveis do mercado, que oferece uma boa qualidade de som, sincronização e compatibilidade com vários dispositivos.

O iTunes também permite que você crie, edite, exporte e importe playlists personalizadas, além de classificar as músicas por gênero, artista, álbum ou classificação.

MusicBee

É um dos aplicativos de reprodução e gerenciamento de música mais leves e versáteis do mercado, que oferece uma interface simples, intuitiva e personalizável. O MusicBee também permite que você crie, edite, exporte e importe playlists personalizadas, além de organizar as músicas por gênero, artista, álbum ou etiqueta.