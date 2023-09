Custo do iPhone 15: Quanto deverá custar o novo iPhone?

Óm dos momentos mais esperados no mundo da tecnologia a cada ano é o lançamento da mais nova iteração do iPhone.

Muitas vezes parece que eles aparecem antes de uma vez por ano, e o próximo a chegar às prateleiras será o iPhone 15.

O evento de lançamento do novo celular será no dia 12 de setembro, a partir das 12h CDT.

Como sempre acontece, muito sobre o novo telefone já vazou e os assistentes de tecnologia sabem em grande parte o que esperar quando se trata de recursos e estilo.

Muitos pensam que o iPhone 15 será a maior atualização e evolução do produto desde o lançamento do primeiro, o que significa que há potencialmente muito pelo que as pessoas podem esperar.

Preços do iPhone 15

Uma das poucas coisas que ainda não se sabe ao certo sobre o iPhone 15 é o preço, mas muitos como a Forbes relatam que poderia ser o seguinte:

iPhone 15: a partir de US$ 799 (inalterado)

iPhone 15 Plus: a partir de US$ 899 (inalterado)

iPhone 15 Pro: a partir de US$ 1.099 (aumento de US$ 100)

iPhone 15 Pro Max: a partir de US$ 1.299 (aumento de US$ 200)

Detalhes do iPhone 15

Em termos dos modelos que a Apple deverá apresentar na terça-feira, muitos esperam quatro modelos do iPhone 15, seguindo o manual das famílias iPhone 14, iPhone 13 e iPhone 12. Espere os seguintes modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Aqui está um resumo dos 10 novos recursos mais importantes do iPhone 15: