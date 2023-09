DÁ UM GOOGLE! 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar

Uma pesquisa aponta que cerca de 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar. O estudo foi feito pela Opinion Box e pela Buscar ID e demonstra a importância das informações online para os clientes.

Certamente você já fez uma pesquisa no Google antes de comprar um produto, seja para conhecer a empresa ou procurar uma marca que forneça o que precisa. Portanto, é indispensável ter uma presença digital para aumentar suas vendas.

A pesquisa contou com respostas de 2.115 consumidores e foi realizada nos dois primeiros meses de 2023. Assim, tinha como objetivo analisar o comportamento dos clientes que costumam fazer compras pela internet.

Com os dados, as empresas podem melhorar as estratégias de marketing digital, por exemplo, focar ainda mais no SEO. Afinal, é uma das ações que proporcionam os melhores resultados nesse meio.

O levantamento apontou que 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar. Bem como, as indicações de outros clientes tem uma taxa de conversão 30% maior que em outros canais de marketing, como anúncios em redes sociais ou mídia programática.

Esse ponto já reforça o poder do marketing boca a boca e a confiança em uma recomendação pessoal. Portanto, é indispensável que as empresas fortaleçam os laços com seus clientes para que eles ajudem na divulgação de suas ofertas.

Pesquisa foi feita para compreender o mercado e os clientes

O objetivo da pesquisa é entender as potenciais alterações no comportamento dos leads na jornada de compra. Além disso, atualizar o conhecimento sobre as abordagens eficazes e ineficazes para atender as necessidades dos consumidores, segundo o fundador da Buscar ID, Rodrigo Nascimento.



Há mais números interessantes que foram observados na pesquisa. Por exemplo, 86% dos participantes afirmam que já foram impactados por algum tipo de anúncio relacionado a algo que buscavam. Desse total, 80% finalizaram a compra após a propaganda, o que destaca a eficiência do alcance e conversão do retargeting.

A pesquisa, que apontou que 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar, ainda aponta que é essencial que os anúncios tenham valor para o público. Portanto, evite bombardear seus leads com materiais sem relevância.

Consumidores pesquisam na internet antes de comprar e verificam a reputação da empresa

Ainda na pesquisa, 73% dos participantes afirmaram que pesquisam sobre a reputação das marcas antes de comprar. Ou seja, verificam avaliações e comentários de outros clientes para ganhar confiança.

Esse ponto reforça que além de oferecer um produto de qualidade a empresa deve ser eficiente em seu atendimento e transparente em seus negócios. Dessa forma, conquista uma boa reputação online.

Diferente do que muitas pessoas acreditam, o e-mail continua sendo um dos canais prediletos das pessoas. Assim, 71% dos entrevistados afirmam que preferem receber as comunicações por correio eletrônico.

Saber utilizar os e-mails de forma correta pode ajudar a converter leads. Mas, sempre lembrando que é indispensável que os conteúdos sejam relevantes e que não lotem a caixa dos clientes.

Fidelizar os clientes é indispensável

Além de apontar que 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar, a pesquisa também revelou que 66% dos consumidores estão dispostos a manter o vínculo com uma empresa após a compra.

O dado reforça que as empresas devem aproveitar essa oportunidade valiosa para fidelizar os clientes e transformá-los em promotores. Ou seja, além de comprar, eles vão divulgar sua marca e podem ajudar na conversão de novos clientes.

Vale ainda destacar que fidelizar um cliente reduz seus gastos em marketing. Isso porque, a empresa precisa investir bem menos para que alguém que comprou de sua marca compre novamente.

A empresa ainda ressalta que está satisfeita com a pesquisa e que os dados ajudam a nortear quais devem ser as estratégias de marketing digital que precisam ser potencializadas.

Foque em anúncios e e-mail marketing

De modo geral, além da pesquisa informar que 45% dos consumidores pesquisam na internet antes de comprar, mostra que as empresas precisam manter sua reputação online. Ou seja, é indispensável estar onde seus clientes estão no meio digital.

O SEO, anúncios bem otimizados e e-mail marketing são ferramentas que precisam ser potencializadas e bem desenhadas pelas empresas. Afinal, podem gerar bons resultados para o seu negócio.