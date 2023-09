Dak Prescott ‘chateado’ esperando compensar o INT tardio contra os Cardinals

Dak Prescott e a Dallas Cowboys precisam de uma recuperação da pior maneira após a derrota chocante na semana 3 para o Cardeais do Arizona. Prescott na quinta-feira revelou sua mentalidade após a derrota por 28-16 no deserto – e a mentalidade de sua equipe ao entrar no confronto da semana 4 com o Patriotas da Nova Inglaterra.

“Sim, fiquei chateado”, disse ele aos repórteres. “Sempre fico chateado depois de uma derrota. Não sei se podemos avaliar meus diferentes níveis de irritação, mas sim, é uma droga, é mesmo.”

A raiva de Dak após a derrota no Arizona

Prescotté exibido contra o Cardeais foi resumido pela interceptação que ele lançou ao linebacker Kyzir Branco no minuto final. Dallas estava na zona vermelha, tentando reduzir a vantagem de 12 pontos para seis, mas a escolha trouxe de volta Vaqueiros piores lembranças de fracasso dos fãs em momentos de embreagem – e inspirou Prescott a corrigir o erro em Estádio AT&T.

“Você não faz nada com a ideia de perder ou pensando que vai perder até o último segundo”, disse ele à mídia. “Isso nem é uma realidade na sua cabeça. Sim, estamos chateados.”

Prescott conhece bem um início lento, já que suas 10 derrotas na carreira em setembro são o segundo maior total que ele acumulou em qualquer mês de sua carreira profissional. Os fãs dos Cowboys estarão assistindo nervosamente contra Nova Inglaterra porém, como Prescott tem apenas um recorde de carreira de 14-13 contra AFC oponentes.

Dak está cumprindo seu enorme contrato?

Prescott contra os Pats

O Patriotas–Vaqueiros concurso vai ver Prescott reencontrar o running back Ezequiel Elliottque se juntou Nova Inglaterra em um contrato de um ano em agência gratuita. Prescott na quinta-feira disse que conversou com Elliott na noite anterior – sua primeira longa conversa telefônica em “um tempo” – e está ansioso para cumprimentá-lo em campo na semana 4.

“Estou feliz por ele. Sempre torcendo por ele”, disse Prescott. “Ele está bem. Estou animado por ele.”

Prescott tem um recorde de 1-1 contra os Patriots em sua carreira e Bill Belichecka defesa irá desafiá-lo de maneiras inesperadas. Dallas é favorito com sete pontos para vencer e melhorar para 3-1.