Dak Prescott e companheiros de equipe dos Cowboys surpreendem Zack Martin com um presente caro do Madden

Dak Prescott deve ter ficado muito satisfeito quando Zack Martin e a Dallas Cowboys chegaram a um acordo, garantindo Martinho‘s retornou à equipe com um aumento salarial bem merecido pouco antes do início da semana 1.

Martinhoamplamente considerado o melhor armador direito do campeonato, sem dúvida traz uma vantagem significativa ao time com sua presença.

Micah Parsons briga com Tyler Biadasz, e Dak Prescott dá uma palavrinha

Durante sua ausência do Vaqueiros, Martinho recebeu um notável reconhecimento da NFL mundo.

Isso porque o jogo Madden 24 da EA Sports concedeu a ele uma classificação geral perfeita de 99, a mais alta do jogo.

Embora alguns possam argumentar que é apenas um videogame, estar no clube 99 significa reconhecimento global de seu talento e habilidade excepcionais.

O presente dos Cowboys para Zack Martin

Notavelmente, esse reconhecimento também veio de Martinhocompanheiros de equipe, Prescott e Tyron Smith.

Antes de um dos VaqueirosNos jogos de pré-temporada, a dupla mencionada se uniu para dar a Martin um presente significativo: uma corrente de diamantes simbolizando sua classificação geral de 99.

Pré-temporada tranquila de Dak Prescott

A questão da participação dos titulares da NFL em jogos de pré-temporada sempre gera um debate considerável, já que cada equipe tem sua abordagem única para a preparação da pré-temporada, sem uma fórmula fixa.

No caso do Dallas Cowboysque almejam sua primeira aparição no Super Bowl desde 1995, jogadores importantes estiveram notavelmente ausentes de campo.

Prescott estava entre vários Vaqueiros jogadores que não estiveram em ação durante a pré-temporada, permitindo que jogadores mais jovens e veteranos que lutam por uma vaga no elenco aproveitem mais tempo de jogo e mostrem suas habilidades antes do prazo final da escalação na última terça-feira.