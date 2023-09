Dak Prescott e irmão fazem tatuagens iguais para homenagear a falecida mãe

Dak Prescott prestou homenagem à sua falecida mãe mais uma vez… desta vez, ele e seu irmão fizeram tatuagens iguais para homenageá-la no que seria seu aniversário de 62 anos.

A estrela do Dallas Cowboys e seu irmão mais velho, Tadebateu Cristina de Com tinta de Auburn na tarde de segunda-feira para ver se ela conseguia encaixá-los naquele dia… e apesar de estar fechada por causa do feriado, a artista aproveitou a oportunidade para ajudar os Prescotts.