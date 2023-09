Dak Prescott lidera os quarterbacks da NFL nesta categoria e não é interceptador

EUNo mundo do futebol, os zagueiros costumam ser os jogadores mais comentados. São os líderes em campo, responsáveis ​​por marcar as jogadas e direcionar o ataque. E embora existam muitos quarterbacks talentosos na NFL, um jogador surpreendente lidera todos os sinalizadores ativos em uma categoria especial: Dak Prescott.

De acordo com NFL na FOX Podcast X, Prescott é atualmente o quarterback com mais tempo em seu time atual. Isso pode ser uma surpresa para alguns, já que houve muitas mudanças de quarterbacks de alto nível nos últimos anos. De Tom Brady Deixe o Patriotas da Nova Inglaterra para o Bucaneiros de Tampa Bay para Matheus Stafford sendo negociado a partir do Leões de Detroit para o Rams de Los Angelesparece que nenhum quarterback está a salvo de uma mudança de cenário.

Mas pelo Prescottele permaneceu uma constante durante o Dallas Cowboys desde que foi convocado pela equipe em 2016. E embora possa não ter o mesmo nível de sucesso de alguns de seus colegas, ele provou ser uma presença confiável e consistente em campo.

Conforme observado pela NFL no FOX Podcast X, Prescottlongevidade com o Vaqueiros é uma prova de sua ética de trabalho e dedicação à equipe. “Dak tem sido um líder para nós desde o primeiro dia”, disse o técnico dos Cowboys Mike McCarthy. “Ele é um trabalhador esforçado e um grande companheiro de equipe, e temos sorte de tê-lo.”

Dak está comprometido com os Cowboys

O próprio Prescott também falou sobre seu compromisso com o Vaqueiros, dizendo que quer fazer parte da equipe nos próximos anos. “Adoro jogar pelo Dallas”, disse ele em entrevista recente. “É aqui que quero estar e farei tudo o que puder para ajudar esta equipa a vencer.”

Claro, Prescott não é o único quarterback que permaneceu em seu time por um longo período de tempo. Aaron Rodgers estava com o Green Bay Packers por 18 temporadas antes de ser negociado com o Jatos de Nova York antes do Draft da NFL deste ano. E embora Prescott possa agora deter o título de quarterback mais antigo de seu time atual, ele sabe que nada está garantido nesta liga.

“Não considero nada garantido”, disse ele. “Sei que as coisas podem mudar rapidamente nesta liga, por isso tento apenas concentrar-me em ser o melhor jogador e companheiro de equipa que posso ser.”