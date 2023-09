Dak Prescott: Super Bowl ou fracasso para o Dallas Cowboys

TO Dallas Cowboys, um dos times mais populares da NFL, não sabe o que é chegar ao jogo do campeonato desde a temporada de 1995, quando venceu o Super Bowl XXX, há 28 anos!

Ano após ano, os torcedores do time americano sonham em ver seu Vaqueiros lutando para vencer o Super Bowl, mas a verdade é que desde aquele ano, com um dos melhores ataques da história da liga com Troy Aikman, Emmitt Smith e Michael Irvingos Cowboys nem chegaram ao jogo do campeonato da Conferência Nacional.

Mas este ano o time parece diferente, com um elenco que apresenta ataque e defesa bem equilibrados, então a palavra “Super Bowl” é tudo que você ouve nos corredores das instalações dos Cowboys.

Cowboys abrem a temporada de 2023 contra os Giants

Dallas abre a temporada de 2023 da NFL no MetLife Stadium contra os rivais da Divisão Leste da NFC, o New York Giants, e o quarterback Dak Prescott sabe que a temporada seria um fracasso para eles, mais uma vez, se a equipe não for até o final da temporada.

A posição de quarterback dos Cowboys é uma das posições mais complicadas em qualquer time devido à popularidade da posição e ao histórico nessa função, após o time ter tido duas de suas maiores lendas como passadores: Roger Staubach e Aikman ele mesmo.

Prescott foi responsabilizado pela derrota da temporada passada para o San Francisco 49ers no Divisional Game.

Mudanças ofensivas de Dallas

Para esta temporada o Dallas conta com um novo coordenador ofensivo Brian Schottenheimerapós a saída de Kellen Mooreque agora está com o Carregadores de Los Angeles e trabalhou ao lado Prescott desde que ele chegou na NFL.

Além disso, o treinador principal Mike McCarthy anunciou que encerrará as jogadas ofensivas dos Cowboys, provavelmente para o bem da franquia.

Além disso, Prescott estará sem seu companheiro de confiança desde que foi selecionado no Draft da NFL de 2016, o running back Ezequiel Elliottagora com os Patriots, e será Tony Pollardque totalizou 1.007 jardas e 23 touchdowns em 2022, que assumirá a função principal de running back do Dallas.

“Estou pronto para carregar a carga do ataque”, Pollard disse. “Nunca contei quantos toques ou carregamentos eu tenho.

“Mas estou física e mentalmente preparado para tudo. Mais toques, mais oportunidades para ajudar a minha equipa.”

Defesa entre as melhores da liga

Além disso, Dallas terá uma das melhores defesas da liga este ano com Micah Parsonsque muitos consideram um dos melhores defensores da NFL.

Além disso, o Jogador Defensivo do Ano de 2019, escanteio Stephen Gilmoreirá juntar-se Trevon Diggs na secundária de Dallas, junto com o safety Jayron Kearse.

A linha defensiva contará com Mazi Smith, DeMarcus Lawrence, Osa Odighizuwa e Jonathan Hankinstodos liderados pelo gênio de Dan Quinn como coordenador defensivo.