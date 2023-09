Dallas Cowboys é eleito o time esportivo mais valioso do mundo, à frente de Yankees e Real Madrid

EUJá se passaram 27 anos desde a última vez que eles se tornaram campeões da NFL, mas o Dallas Cowboys não foram desvalorizados, muito pelo contrário.

A franquia da NFL foi nomeada pelo sétimo ano consecutivo como o time esportivo mais valioso do mundo.

Na quarta-feira, a revista Forbes divulgou seu ranking dos times mais valiosos, que é composto pelas franquias da NFL e da NBA nas 10 primeiras posições.

Jerry Jones‘Time da NFL, o Vaqueirosé de longe o número um, com um valor de nove mil milhões de dólares, quase 2 mil milhões de dólares a mais que o seu rival mais próximo, o MLB. Ianques de Nova Iorqueque estão avaliados em 7,1 bilhões de dólares.

Os três primeiros são completados pelos da NBA Guerreiros do Golden State em 7,0 mil milhões de dólares, que, graças a seis títulos entre 2015 e 2022, aumentaram significativamente o seu valor na última década.

As 10 equipes esportivas mais valiosas do mundo

Aqui estão o restante das franquias que completam as 10 equipes mais valiosas do planeta da Forbes:

Dallas Cowboys (NFL): US$ 9,0 bilhões New York Yankees (MLB): US$ 7,1 bilhões Golden State Warriors (NBA): US$ 7,0 bilhões Patriotas da Nova Inglaterra (NFL): US$ 7,0 bilhões Los Angeles Rams (NFL): US$ 6,9 bilhões New York Giants (NFL): US$ 6,8 bilhões Chicago Bears (NFL): US$ 6,3 bilhões Las Vegas Raiders (NFL): US$ 6,2 bilhões Knicks de Nova York (NBA): US$ 6,1 bilhões Jatos de Nova York (NFL): US$ 6,1 bilhões

Futebol e o time com melhor classificação na lista

No que diz respeito ao futebol, Real Madrid é o time com melhor classificação, no 11º lugar, com um valor de 6,70 bilhões de dólares.

Manchester United ocupa o 13º lugar (6,0 bilhões de dólares), Barcelona 18º (5,5 bilhões de dólares) e Liverpool 20º (5,3 bilhões de dólares).

F1 também está presente na lista

Finalmente a Fórmula 1 o principal campeonato de automobilismo conseguiu entrar no Top 50 com duas de suas equipes Ferrari e Mercedes.

Os italianos ocupam o 45º lugar (3,9 mil milhões de dólares), enquanto os alemães estão no 47º lugar (3,8 mil milhões de dólares).