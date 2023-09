Tele Dallas Cowboys, uma equipe aproveitando o momento de um início de temporada dominante, sofreu um tropeço inesperado em sua jornada, caindo por 28-16 para o Cardeais do Arizona. Esta derrota inesperada enviou ondas de choque através do Vaqueiros‘base de fãs, ninguém mais vocal do que um renomado comentarista esportivo, Ignorar Bayless.

Sem baíaum defensor de longa data do Vaqueiros, foi rápido em expressar sua descrença sobre o rumo dos acontecimentos nas redes sociais. No Twitter, ele legendou sua postagem: “Estou sem palavras”, acompanhando-a com um vídeo de 26 segundos.

Os Cowboys foram fortemente favorecidos

O Vaqueiros entrou no jogo com o Cardeais em alta, tendo anteriormente garantido vitórias importantes contra o Jatos de Nova York e Gigantes de Nova York. O placar acumulado de 70 a 10 nessas partidas criou grandes expectativas para o desempenho da equipe em Arizona. Porém, a semana sofreu uma desaceleração com a revelação do astro cornerback Trevon Diggs sofrendo uma ruptura do LCA no final da temporada durante o treino.

Este golpe significativo, aliado à ausência de três titulares importantes da linha ofensiva, contribuiu inegavelmente para o resultado inesperado. Apesar desses contratempos, os holofotes estavam firmemente voltados para o quarterback Dak Prescott. Oferecendo um desempenho misto, Prescott completou 25 de 40 passes, acumulando 249 jardas e um touchdown. No entanto, uma interceptação crucial no final do jogo selou o Vaqueiros‘ destino, extinguindo esperanças de um retorno potencial.

O ar de decepção pairava pesadamente entre os Vaqueiros‘, mas a expectativa pela redenção permanece alta. O próximo jogo em casa contra o Patriotas da Nova Inglaterra apresenta uma oportunidade para Vaqueiros para recuperar o equilíbrio e elevar o recorde da temporada para 3-1.