Dallas Cowboys está de olho no ex-Saints Bradley Roby para fortalecer o elenco de cornerbacks

Tele Dallas Cowboys precisam de alguma profundidade na posição de cornerback, e de acordo com o Bleacher Report’s Christopher Knoxantigo Santos de Nova Orleans zagueiro Bradley Roby poderia ser a resposta. Knox sugere que os Cowboys “devem perseguir” Roby, que foi recentemente dispensado pelos Saints.

“Os Cowboys devem priorizar a profundidade na posição de cornerback após lesões de jogadores importantes como Jourdan Lewis e Anthony Brown no final da temporada na temporada passada”, escreve Knox. “Quando um titular de qualidade como Bradley Roby está disponível, os Cowboys devem estar dispostos a atacá-lo.”

Knox propõe um contrato de dois anos no valor de US$ 11 milhões para Roby, que foi titular em 10 de suas 13 partidas pelo Saints na temporada passada, apesar de ter sofrido uma lesão no tornozelo.

“Na cobertura, Roby permitiu um passer rating adversário de apenas 79,4 na última temporada”, observa Knox. “Roby também possui versatilidade de dentro para fora, o que daria a Dallas outra excelente apólice de seguro para combinar com Bland.”

Robyque ganhou um Super Bowl com o Denver Broncos em seu segundo ano no campeonato, disputou 126 partidas e foi titular em 60 na carreira. Ele tem 370 tackles, 11 interceptações, cinco sacks, oito fumbles forçados e sete recuperações de fumble.

Não é uma prioridade para a equipe de McCarthy

Embora a adição de Roby certamente reforçaria a unidade defensiva dos Cowboys, pode não ser uma prioridade imediata. A equipe recentemente trocou o cornerback Kelvin José para Noah Igbinogheneuma ex-escolha do primeiro turno, e já tem Lewis, Stephon Gilmore, DaRon Bland e Trevon Diggs na lista.

No entanto, como aponta Knox, as lesões podem alterar rapidamente o gráfico de profundidade de uma equipe. “Depois de perder Lewis e Anthony Brown devido a lesões na temporada passada, Dallas deve saber o quão valiosa a profundidade pode ser”, escreve ele.

No geral, adicionar Roby à mistura proporcionaria a Vaqueiros com a profundidade e versatilidade necessárias na posição de cornerback. Embora possa não ser uma necessidade urgente no momento, é certamente uma mudança que vale a pena considerar para Dallas.