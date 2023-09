Dallas Cowboys pretende fazer história na NFL se vencer em grande no Arizona neste fim de semana

Tele Dallas Cowboys começou a temporada com força, vencendo os dois primeiros jogos com facilidade. Eles agora estão prestes a fazer história na NFL se conseguirem vencer o próximo jogo contra o Cardeais do Arizona de maneira semelhante. Se os Cowboys marcassem 30 ou mais pontos e rendessem 10 ou menos pontos, eles se tornariam o primeiro time na história da NFL a alcançar esse feito nos três primeiros jogos de uma temporada.

O Vaqueiros já fez história ao superar o adversário por 70-10 nas primeiras duas semanas da temporada, juntando-se a um grupo de elite de times que alcançaram esse feito.

Estes incluem o Oilers de 1966, Raiders de 1967, Leões de 1970 e Patriots de 2019. Os Cowboys têm dominado os dois lados da bola, com sua defesa fazendo paradas importantes e seu ataque somando pontos no tabuleiro.

No entanto, o Vaqueiros enfrentará um difícil desafio nos Cardinals, que perderam os dois primeiros jogos por uma margem estreita. Os Cowboys precisarão vencer por uma margem significativa para quebrar o recorde da NFL de diferença de pontos nas primeiras três semanas do campeonato. Super Bowl era.

Qual é o recorde que os Cowboys podem quebrar no domingo?

O registro atual pertence ao Vaqueiros de 1968, que superou seus adversários em 99 pontos nas primeiras três semanas. Para quebrar esse recorde, os Cowboys precisariam vencer os Cardinals por 40 pontos no domingo, o que é uma tarefa difícil considerando o desempenho recente do Arizona.

Apesar do desafio que temos pela frente, o Vaqueiros permaneçam confiantes e focados em seus objetivos. “Não estamos preocupados com recordes ou algo assim”, disse o quarterback dos Cowboys, Dak Prescott. “Estamos apenas focados em jogar o nosso melhor futebol e vencer jogos.”

O Vaqueiros sofreu um revés esta semana quando o cornerback Trevon Diggs foi perdido naquele ano devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior. No entanto, eles continuam otimistas quanto à sua defesa e à sua capacidade de fazer jogadas. “Temos muita profundidade em nosso time e estamos confiantes de que alguém irá se apresentar e ocupar o lugar de Trevon”, disse o linebacker dos Cowboys. Jaylon Smith.