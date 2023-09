Damian Lillard critica Trail Blazers na nova música rap ‘Farewell’ após ingressar no Bucks

Damian Lillardcujo nome artístico é Senhora DOLLAlançou sua nova música rap “Farewell” no X (Twitter) na noite de quarta-feira após sua troca para o Milwaukee Bucks. Ele aparentemente dá um tiro no Portland Trail Blazers em algumas letras.

Lillard, 33 anos, ficou conhecido como um dos únicos jogadores leais que restaram na liga durante sua passagem de 11 anos em Portland e agora está se juntando a outra estrela fiel no Giannis Antetokounmpo.

A letra em questão aborda a franquia de Lillard se autodenominando insubstituível e afirmando que o time agora está melhor do que quando ele chegou.

“Eu nunca poderei ser substituído, eles saberão mais cedo ou mais tarde”, canta Lillard. “Uma flecha apontada para quem presumiu que era maior. Incrível o que recebo em troca desse trabalho. Continuo deixando rastros, mas não serei para os Blazers.

“Para os fãs, cara, eu te amo, é incondicional. Os motivos para eu sair da cidade não são nada típicos. Então é fundamental não acreditar na narrativa, apenas saber que o que deixei é melhor do que o que herdei.”

Damian Lillard diz aos fãs para não acreditarem na narrativa

Lillard diz aos fãs para não acreditarem na narrativa por trás de sua saída e continua a repetir que “eles escolheram outra missão”, talvez um golpe na guarda de recrutamento dos Trail Blazers Scoot Henderson esta entressafra.

“Saio em paz porque no final sei que se trata de um negócio”, canta Lillard. “Espero que você se lembre de todas as coisas que viu e testemunhou. No futuro, cara, espero que nos encontremos com abraços e beijos. Mas você deve saber que foram eles que escolheram outra missão.”

Lillard claramente ainda ama a cidade de Portland e os fãs do time, mas “Farewell” é o seu lado da história, que aponta o dedo para a franquia.

Antetokounmpo, 28, e Lillard são dois dos artilheiros de elite nos últimos cinco NBA temporadas, e este último terá agora a melhor oportunidade de ganhar seu primeiro anel.