Dan Dakich farto de Brittany Mahomes: ela está começando a ser como Meghan Markle

Brittany Mahomes é uma das esposas mais amigas da mídia no NFLcom os fãs muitas vezes gostando do conteúdo que ela produz nas redes sociais, no entanto, nem todos são tão positivos quanto à sua influência.

E Dakich é o último a criticar Brittany Mahomes‘comportamento, já que ele agora está farto das sessões de perguntas e respostas dela no Instagram.

“Brittany Mahomes está começando a se tornar como Meghan Markle”, Dakich disse ao OutKick.

“Eu entendo… seu marido poderia ser um herói. Eu entendo. Todos nós entendemos. Quem não entende? Todos nós entendemos.

“Mas, caramba, Brittany, o que estamos fazendo todos os dias, temos que ouvir você falar sobre como você não dá a mínima. Todos os dias temos que ver onde você está brava com alguém. Você é uma esposa.”

Dakich acredita que a entressafra foi o ponto de viragem

Brittany Mahomes inicialmente ganhou popularidade com seus vídeos ao lado Patrick Mahomes‘irmão, Jackson, no entanto, com este último enfrentando questões legais, ela agora é forçada a se tornar um artista solo.

Com a entressafra entrando em seus estágios finais, fica claro que o pessoal do futebol está pronto para o retorno da ação real, e a paciência de Dakich foi levada ao limite pela esposa de Mahomes.

“Você tem direito. O que você quer dizer? Você tem mais dinheiro tentando fazer com que pareça bom do que qualquer outra mulher na América, mas você fica bravo quando todo mundo não beija sua bunda”, continuou ele.

Brittany Mahomes mostra como a filha Sterling ajuda Patrick a se preparar para a nova temporada da NFL

“Você conhece o seu direito. Pare, estúpido. Apenas pare. Você está me dando dor de cabeça e não quero que você me dê dor de cabeça.

“Eu quero gostar de você.”

Enquanto isso, de volta ao campo, Patrick Mahomes está focada em ajudar o Chefes de Kansas City torne-se o primeiro NFL equipe vencerá Super Bowls consecutivos desde Patriotas da Nova Inglaterra de Bill Belichick em 2004 e 2005.

No entanto, os planos dos Chiefs para a abertura da temporada contra o Leões de Detroit na quinta-feira foram abalados quando o tight end Travis Kelce caiu com um joelho hiperestendido na prática. Resta saber quando ele estará disponível para jogar.