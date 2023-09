Dan Marino revela quantas jardas ele lançaria se jogasse na NFL de hoje

Aembora Tom Brady pode ser considerado o maior zagueiro da história da NFL, muitos jogadores históricos na mesma posição acreditam Dan Marino foi um jogador melhor no geral. Atualmente, ainda existem muitos recordes de todos os tempos que ele mantém em seu nome, enquanto muitos foram quebrados por qualquer um Brett Favre ou Peyton Manning na era moderna. entre alguns dos muitos recordes que ainda possui, Dan Marino é o que tem mais jogos com pelo menos 400 jardas lançadas, sendo 4 em 1984. Nesse mesmo ano, Marino lançou para 5.084 jardas, que foi um recorde na época e fez dele a lenda que é hoje. Talvez nunca possamos ver um ano tão prolífico como esse 1984 Dan Marino teve com o Golfinhos de Miami nunca mais. Mas todos nos perguntamos o que ele seria capaz de fazer no jogo de hoje.

Naquela época, zagueiros sofreram muito mais tackles do que hoje e Marino ainda quebrou todos esses recordes. Quando questionado se ele se daria bem com os jogadores de hoje, Dan não hesita em lembrar às pessoas o quão bom ele era no seu auge. Falando com Kevin Clark da ESPN, Dan Marino disse: “A melhor parte é que estou aposentado e não preciso provar isso. Sim, jogaríamos por 6.000 jardas. Seria muito divertido. Eu gostaria de poder. Você não pode acertar o quarterback como antes. Você não pode levar um tiro na cabeça, eles não podem cair de joelhos. E eu acho que isso é bom porque quando eu tocava você tinha permissão para fazer isso. Os jogadores podem atirar em você.”

Quem detém o recorde de maior número de jardas passadas em uma temporada da NFL?

Embora Marino tenha jogado tantos metros naquele mágico 1984 ano, há um jogador que atualmente detém o recorde e não é ele. Em 2013, um veterano Peyton Manning jogou por um ultrajante 5.477 jardas quando jogou pelo Denver Broncos. Para Dan Marinodizendo que quebraria esse recorde no dia de hoje NFL é fácil porque ele não precisa mais provar isso. Mas se tentarmos nos aprofundar nesse exercício mental, qual quarterback estrela da NFL poderia ser capaz de arremessar 6.000 jardas hoje? Enquanto você pondera sobre essa questão, dê uma olhada em alguns dos destaques de Dan Marino em seus primeiros anos jogando pelo Golfinhos.