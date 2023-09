Dan Orlovsky escapa impune de uma piada dura de ‘caminhão basculante’ sobre Dwayne Haskins

Dan OrlovskyUm ex NFL quarterback que virou analista de esportes, fez uma aparição no ESPN‘First Take’ na segunda-feira para falar no fim de semana de abertura da liga e escapou com uma piada surda sobre como o São Francisco 49ers “caminhão basculante” o Pittsburgh Steelersaparentemente fazendo referência Dwayne Haskins‘ morte.

Haskins, que jogava pelos Steelers na época de seu trágico falecimento, tinha apenas 24 anos quando um caminhão basculante o matou enquanto ele caminhava na rodovia devido a circunstâncias infelizes.

Colin Cowherd, da Fox Sports, desrespeita o falecido QB Dwayne Haskins, dizendo que não pode ganhar um Super Bowl esteMarca

Orlovsky, 40, aparentemente zombou da causa da morte do jogador enquanto debatia Stephen A. Smith e Shannon Sharpe.

“Se você está na Filadélfia e assistiu ao caminhão basculante de São Francisco, Pittsburgh”, disse Orlvasky.

Ele então parou por alguns segundos com um leve sorriso no rosto antes de dizer que os Niners “despejaram” os Steelers.

Ninguém percebe a piada cruel de Dan Orlovsky

Quando Orlovsky parou por um momento depois de contar sua piada cruel, tanto Smith quanto Sharpe simplesmente disseram “ok” como forma de levar a conversa adiante e aparentemente não perceberam o comentário.

Orlovsky disse a piada fria novamente, como se quisesse ter certeza de que seus parceiros de televisão entenderam a piada, mas novamente não recebeu nenhuma resposta, positiva ou negativa.

Os meios de comunicação social também fecharam os olhos ao ESPN cabeça falante zombando da morte de um jovem jogador da NFL.

A esposa de Haskins, cuja irmã é suposta vítima de NBA jogador Kevin Porter Jr.., certamente falará contra Orlovsky quando souber do que ele fez.