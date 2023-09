Dana White ainda está intrigado com a reação de Israel Adesanya à derrota no UFC 293

O presidente do UFC, Dana White, não tem uma ideia mais clara do que aconteceu com Israel Adesanya no UFC 293.

“Eu contei a vocês naquela noite, convidei ele para entrar no octógono e disse: ‘Vocês estão bem?’ White disse após a 7ª temporada do DWCS, semana 6. “Ele disse: ‘Falarei com você mais tarde.’ Eu esbarrei nele nas costas e ele me contou tanto quanto contou a você. Foi estranho.”

Adesanya apareceu nos bastidores do UFC 293 após sua derrota para Sean Strickland, naquele que foi imediatamente um candidato a “Upset of the Year”. Mas ele fez apenas uma breve declaração aos repórteres antes de passar sua coletiva de imprensa para seu técnico de longa data, Eugene Bareman, que buscou uma revanche imediata para corrigir os erros cometidos com Strickland.

“Eu tinha um plano diferente para isso, mas, novamente, a vida joga obstáculos em você”, disse Adesanya. “Ganhando ou perdendo, eu não ia falar muito de qualquer maneira, mas agora, perdi esta noite para o melhor homem da noite. Eu só quero estar com pessoas que se preocupam comigo – minha equipe e eles estão esperando por mim, então vou fazer isso.”

Strickland chegou a ser um azarão por 7-1 na luta contra Adesanya. No entanto, depois de cinco rodadas dominando “The Last Stylebender”, ele levou para casa um placar unânime de 49-46.

Imediatamente após a reviravolta, White indicou aos repórteres que uma revanche imediata entre Strickland e Adesanya era uma forte possibilidade.

“Acho que você fará a revanche, com certeza”, disse White. “A revanche é interessante. Essa também pode ser a questão. Quando você pensa sobre [Adesanya] indo para o [Alex] A luta do Pereira, uma luta tão grande, e você já esteve lá com esse cara tantas vezes, e depois esquece o Strickland. Você entra e eu não sei. Não sei as respostas a estas perguntas, mas Israel sabe, e estou ansioso por ouvi-las.”

Isso foi antes de Adesanya falar brevemente à imprensa e deixar mais perguntas do que respostas sobre seu desempenho. Mas uma coisa que White contestou foi sua posição sobre a probabilidade de revanche em relação a outras opções na divisão dos médios do UFC.

O ex-desafiante ao título Jared Cannonier pesou no UFC 293 como reserva caso algo acontecesse no evento. Dricus du Plessis estava escalado para enfrentar Adesanya antes que uma lesão no pé o obrigasse a se retirar. E um confronto no UFC 294 entre Khamzat Chimaev e o ex-desafiante ao título Paulo Costa fez o mundo do MMA falar em uma disputa de título para o vencedor da luta.

Mesmo com perguntas sobre Adesanya pairando no ar, White reagiu com raiva à ideia de que já havia reservado Strickland vs. Adesanya 2.

“Acho que se você se lembra daquela noite, as pessoas disseram: ‘O que você acha, você acha de revanche?’ Eu disse: ‘Sim, a revanche parece ótima’”, cuspiu White. “Eu vi a merda estúpida que foi escrita por todos esses sites estúpidos. Nunca eu disse: ‘Sim, vamos fazer essa revanche’. Obviamente, há muitas opções por aí e veremos o que acontece. Mas sim, não me oponho a uma revanche contra Israel. Veremos como vai.