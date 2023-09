Dana White critica Tito Ortiz e Randy Couture por negociações anteriores no UFC: ‘Dois caras que absolutamente tentaram destruir a empresa’

Dana White teve seu quinhão de rixas públicas, mas poucos o irritaram mais do que Tito Ortiz e Randy Couture.

Não é segredo que os ex-campeões do UFC não estão mais na lista de cartões de Natal de White, por assim dizer, com ambos cruzando o chefe à sua maneira. Ortiz frequentemente lutou por melhores salários ao chegar ao estrelato dentro do octógono como um dos destaques do UFC durante o difícil início dos anos 2000, enquanto Couture na verdade abandonou a promoção e desocupou o título dos pesos pesados ​​em 2007 devido a uma disputa contratual.

White não se esqueceu desses desrespeitos percebidos e não hesitou em nomear Ortiz quando questionado se já houve algum lutador sob a égide do UFC contra o qual ele esteja ativamente torcido.

“Tito Ortiz… quando ele e Chuck [Liddell] lutou”, disse White à BigBoy TV. “Como promotor, você não deveria ter interesse em torcer. Eu mal podia esperar para ver Chuck dar uma surra. Cem por cento. Principalmente, em um momento tão crítico no desenvolvimento do esporte e no desenvolvimento do UFC, provavelmente há dois caras que tentaram absolutamente destruir a empresa naquele momento e foram Tito Ortiz e Randy Couture. … Dois dos piores caras com quem já lidaram.”

Ortiz e Couture fariam parte de algumas das lutas mais importantes da história do UFC ao lado de Liddell, mesmo que divergências sobre dinheiro e outras questões continuassem a prejudicar seu relacionamento com White. Hoje, os dois integrantes da Ala Pioneira do Hall da Fama do UFC estão essencialmente excomungados da promoção.

A certa altura, Ortiz e White foram até escalados para lutar um contra o outro, um espetáculo que fracassou, com os dois lados culpando o outro pela luta não acontecer. Mesmo agora, White tem um desprezo extra por Ortiz sempre que “The Huntington Beach Bad Boy” é mencionado.

“Aqui está o problema com Tito”, disse White. “Tito é apenas um ser humano muito burro. Ele não é nada inteligente. Ele é muito, muito estúpido, vamos começar por aí. Veja ele falando publicamente a qualquer hora. Pesquise no Google ‘Tito Ortiz falando’. E não tenho mais nenhum problema com o Tito. Tito, você sabe que é estúpido, Tito, você sabe que é.

“Tito, estaríamos chegando para uma grande luta que seria no sábado. Os negócios foram feitos há meses. Tito dizia: ‘Não vou aparecer a menos que você me pague mais US$ 150 mil’ ou qualquer que seja o número. Ele faria isso regularmente e eu ficaria louco. Tito sempre foi o tipo de cara que passava por cima de dólares para ganhar moedas porque se achava inteligente, mas era o completo oposto de inteligente. Ele não é um cara inteligente. Ele destruiu o que poderia ter sido um relacionamento incrível porque amávamos Tito na época. Tito era nosso cara, Tito era meu cara, Frank e Lorenzo amavam Tito. Ele destruiu totalmente um relacionamento que poderia ter tido pelo resto da vida por moedas. Níquel, no quadro geral.