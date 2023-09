Dana White defende Paddy Pimblett x Tony Ferguson, mas espera que Ferguson se aposente com derrota

Uma perspectiva sensacionalista contra uma lenda parece uma excelente combinação do UFC.

Essa é a explicação do CEO do UFC, Dana White, para o recente anúncio de Paddy Pimblett x Tony Ferguson no UFC 296 em dezembro.

“Acho que muitas pessoas pensam que Paddy não está comprovado, e acho que muitas pessoas sentem que esta é uma luta que Tony não está em águas profundas como esteve em suas últimas lutas”, disse White após o último episódio da série The Contender. “Acho que o matchmaking e o timing dessa luta são excelentes e não poderiam ser mais perfeitos.”

Claro, Ferguson chega ao UFC 296 com uma derrapagem de seis lutas, que inclui derrotas por nocaute para Justin Gaethje e Michael Chandler, além de derrotas por finalização contra Nate Diaz e Bobby Green.

Durante o auge de sua carreira, Ferguson foi uma presença constante perto do topo do ranking dos leves e já deteve o título interino com 155 libras.

Infelizmente, inúmeras tentativas de marcar um cartão contra ele contra o então campeão dos leves do UFC, Khabib Nurmagomedov, fracassaram, então Ferguson nunca teve a oportunidade de reivindicar o título indiscutível.

Agora, o veterano de 39 anos encontra-se numa potencial encruzilhada. Uma vitória sobre um superastro em potencial como Pimblett poderia reacender sua carreira, mas uma derrota poderia forçá-lo a tomar uma decisão sobre a aposentadoria.

“Eu deixaria Tony tomar essa decisão”, disse White sobre a possibilidade de Ferguson se aposentar após o UFC 296. “Mas tenho certeza que se ele perder para Paddy, ele provavelmente pensaria em desistir. [a career].

“Ele teve uma ótima carreira. Fiz muitas coisas, tive muitas brigas importantes e [another loss] provavelmente seria um embrulho para ele, espero.

Apesar desses riscos terríveis, o CEO do UFC defendeu a oportunidade de Ferguson de endireitar o navio ao enfrentar o ainda não testado Pimblett, que detém um recorde de 4-0 na promoção. A luta mais recente de Pimblett terminou em uma decisão altamente polêmica sobre Jared Gordon.

Enquanto isso, as derrotas de Ferguson – fora da recente luta contra Green – ocorreram contra adversários que disputaram o título do UFC ou atualmente ocupam uma vaga entre os 10 melhores lutadores dos leves.

“Se você olhar as últimas lutas que Tony travou, ele parecia muito bem”, disse White sobre Ferguson. “Antes de o [Michael] Chandler finalizou, e em todas as lutas que ele lutou nas últimas duas ou três lutas, ele estava muito bem, até o final. É uma luta divertida e interessante com dois personagens divertidos e interessantes.”