Dana White e Israel Adesanya evasivos sobre Dricus Du Plessis ser o próximo após o UFC 293

Se você perguntar à maioria do mundo do MMA, Dricus Du Plessis é o próximo na fila para disputar o título dos médios do UFC depois do pay-per-view do UFC 293 de sábado.

Mas dois dos homens mais envolvidos na decisão não concordam inteiramente.

Quando questionado na terça-feira se Du Plessis é o próximo desafiante óbvio para o vencedor de Israel Adesanya x Sean Strickland, o presidente do UFC, Dana White, foi totalmente evasivo.

“Você sabe o quanto adoro quando os caras recusam lutas”, disse White em Las Vegas após o último anúncio da promoção. Série de concorrentes evento. “Não sei. Veremos o que acontece no sábado e partiremos daí.”

Adesanya, 34 anos, e Strickland se enfrentam na luta principal do UFC 293, que acontece na Qudos Bank Arena, em Sydney, na Austrália. A luta marca a primeira defesa do cinturão de Adesanya desde que o recuperou com um nocaute de vingança sobre Alex Pereira em abril.

Tanto o UFC quanto Adesanya inicialmente pretendiam uma luta rancorosa contra Du Plessis para o evento, no entanto, o lutador sul-africano não conseguiu dar uma reviravolta rápida após sua vitória sobre Robert Whittaker no UFC 290 em julho passado. Com seu impressionante nocaute sobre Whittaker no segundo round, Du Plessis se tornou o primeiro peso médio a derrotar o ex-campeão além de Adesanya desde a entrada de Whittaker na divisão em 2014.

Du Plessis é atualmente o segundo colocado no ranking dos médios do MMA Fighting no mundo, atrás apenas de Adesanya, e tem um perfeito 6-0 com cinco paralisações desde que entrou no UFC em 2020. “DDP” e Adesanya também têm uma das rivalidades mais acirradas atualmente. no MMA, e o confronto final deverá ser uma das maiores lutas do calendário do esporte.

Mesmo assim, Adesanya entende de onde vem as brancas.

“Dricus não sabe jogar”, disse Adesanya no media day do UFC 293. “Olha, você não pode ficar parado, seja no ranking ou algo assim, e pensar que está tudo certo. Este é o UFC. Se você olhar para a história do UFC, merda acontece.

“Então ele achou que estava bem, mas talvez tivesse que lutar mais duas vezes antes que eu pudesse tentar. Mas ele não dá as ordens. Eu faço. Eu preciso que você entenda isso. Eu dou as ordens. Você não decide, idiota. Você precisa entender isso. Você pode sentar-se onde quiser, mas se eu decidir, posso dar [the title shot] para quem ganha entre [Paulo] Costa e Khamzat [Chimaev on Oct. 21 at UFC 294]você não.”