Dana White: ‘Esperançosamente’ Israel Adesanya está ‘acabado’ com álcool e direção após acusação de DUI

Israel Adesanya não deveria estar dirigindo depois de beber álcool, acredita o CEO do UFC, Dana White. Mas depois que o ex-campeão dos médios do UFC se declarou culpado da versão neozelandesa de DUI, White espera que o lutador mude a situação.

White reagiu na terça-feira à recente confissão de culpa de Adesanya por dirigir embriagado. Três semanas antes da defesa do título de Adesanya no UFC 293 contra Sean Strickland, ele foi parado e considerado acima do limite legal de álcool. Mais tarde, Adesanya divulgou um comunicado assumindo a responsabilidade por sua decisão de voltar para casa depois de beber em um jantar com amigos.

“Eu acho que, uh… decisões erradas, cara”, disse White quando questionado se os problemas legais de Adesanya podem ter influenciado sua derrota para Strickland no início deste mês. “Não importa quantas bebidas você tenha bebido, se beber, não dirija.

“É uma coisa – Uber é fácil e todas essas outras coisas, mas quando você tem tanto dinheiro que aquele garoto tem, arrume um motorista – peça para alguém te levar, ou Uber, ou o que quer que seja. Ele tomou uma decisão errada, graças a Deus ninguém ficou ferido – ele ou qualquer outra pessoa.

“E você sabe o que eu digo sobre erros – como você lida com eles depois de cometê-los? Esperançosamente, isso é algo feito para ele e ele nunca mais fará isso.

White deu o mesmo conselho para outra estrela do UFC que repetidamente entrou em conflito com a lei: Jon Jones. O ex-rival de Adesanya foi fortemente repreendido por White depois de ser acusado de um atropelamento que deixou uma mulher grávida com o braço quebrado. White brincou dizendo que queria alugar um jato particular para escoltar Jones para casa com segurança, em vez de festejar em Las Vegas após a conquista do título dos pesos pesados ​​no UFC 285.

A ficha criminal conhecida de Adesanya é consideravelmente mais curta do que a de Jones, embora as palavras do ex-peso médio do UFC o tenham repetidamente colocado em apuros com os fãs.

White criticou o desempenho de Adesanya contra Strickland e se perguntou em voz alta o que o inspirou. Adesanya apareceu brevemente na coletiva de imprensa pós-UFC 293, mas saiu cedo para deixar a maior parte das explicações para seu técnico, Eugene Bareman.

Em um vídeo recente postado em sua conta no YouTube, Adesanya falou com mais detalhes sobre sua derrota para Strickland, dizendo a certa altura que “parecia um pesadelo”.

White e o UFC ainda estão considerando se marcam ou não uma revanche imediata entre Adesanya e Strickland. White inicialmente gostou de uma segunda tentativa, mas depois voltou atrás devido aos protestos sobre o recente recorde de Adesanya como campeão; ele está 4-2 desde uma tentativa fracassada de conquistar o título dos meio-pesados.