Dana White explode por 10-8 juiz no Noche UFC: ‘Esse cara deveria ser investigado’

Dana White não concordou com a arbitragem da luta principal do Noche UFC.

O CEO do UFC estava de férias no fim de semana passado, mas ainda atento à luta principal de sábado, que contou com uma revanche deslumbrante entre a campeã peso mosca do UFC Alexa Grasso e a ex-titular Valentina Shevchenko. Embora o confronto tenha sido uma das melhores lutas de 2023, também foi envolvido em polêmica, já que o juiz Mike Bell marcou um inexplicável 10-8 no quinto round em favor de Grasso. Esse placar foi o fator decisivo que deixou a luta empatada dividida, o que permitiu a Grasso manter o título.

E White não conseguia acreditar no que via.

“Quando descobri que um dos juízes marcou 10-8, pensei, esse cara deveria ser investigado por isso. Esta é a merda mais maluca que já vi na minha vida”, disse White na terça-feira.

“Comecei a conversar com as pessoas, acho que amanhã tem seminário com o [Nevada] comissão atlética em 10-8s, então espero que eles possam esclarecer isso. Especialmente no título [fights] – há muito em jogo na luta pelo título. Mais do que apenas dinheiro, show e vitória, pay-per-view, campeonatos e legados – é só que você tem que ter o melhor dos melhores nas lutas pelo título. Então, eles me garantiram que esse cara não é um cara mau, ele apenas estragou tudo e cometeu um erro, e isso é lamentável, e de jeito nenhum isso foi uma rodada de 10-8.

White não está sozinho em suas críticas. O mundo do MMA criticou Bell quase por unanimidade por seu desconcertante placar de 10-8 desde o Noche UFC. Mesmo os comentaristas Daniel Cormier e Dominick Cruz não puderam deixar de expressar sua perplexidade e repulsa na transmissão de sábado, quando o placar de Bell veio à tona.

No entanto, devido ao manto de sigilo concedido aos juízes pelas comissões atléticas estaduais, até mesmo White permanece incerto sobre por que exatamente Bell entregou o placar que ele fez.

“Infelizmente, você provavelmente nunca terá a oportunidade de tê-lo sentado em algum lugar como este e fazer essa pergunta, porque só ele sabe a resposta para essa pergunta”, disse White. “Valentina é deixada cair [Round 2] – isso não é 10-8, mas a quinta rodada é 10-8? Literalmente não faz sentido.

“Eu entendo por que a comissão atlética não iria querer colocar seus caras na frente da mídia e lidar com os fãs e todos os touros***, mas você simplesmente não joga 10-8 por aí. A terceira rodada esta noite [for Stephanie Luciano vs. Talita Alencar] foi um 10-8. Quando há uma gritaria absoluta e a luta pode ser interrompida a qualquer momento, e um lutador domina absolutamente de sino a sino, você pode marcar 10-8. Isso tudo [criteria of] dominação, controle e todas essas outras besteiras, é simplesmente a maior merda de todos os tempos para um 10-8. Um 10-8 é uma gritaria absoluta, ponto final.

“Essas pessoas são humanas, cometem erros, mas esta é uma besteira total***”, continuou White. “Para que seja uma rodada de 10-8, não há desculpa para isso. Não há desculpa para esse 10-8.”

No mínimo, a controvérsia de sábado tornou o próximo passo óbvio para White.

O chefe do UFC disse na terça-feira que pretende dar a Shevchenko a oportunidade de uma luta trilogia imediata. White afirmou que o UFC está confortável com o cronograma de Shevchenko para retornar da cirurgia devido a um polegar quebrado, e acrescentou que Erin Blanchfield x Manon Fiorot “faz sentido” como a luta número 1 enquanto o resto da divisão espera.

“Eles têm que revanche. Você tem que fazer a revanche. Nós vamos revanche-los. É a coisa certa a fazer. É a luta que precisa acontecer”, disse White.

“Estamos confortáveis ​​com onde [Shevchenko] está tão longe quanto seu ferimento. Estamos confortáveis ​​com isso. Ela provavelmente começará a atacar novamente em três meses ou um pouco menos.”