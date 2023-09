Dana White pede revanche depois que Israel Adesanya parecia ‘monótono e lento’ no UFC 293

Israel Adesanya ficou com mais perguntas do que respostas após uma atuação medíocre que lhe custou o título dos médios na luta principal do UFC 293.

O agora ex-campeão lutou para realmente conseguir qualquer tipo de ritmo contra Sean Strickland, que manteve um ritmo impressionante, exibiu uma defesa incrível e continuamente apimentou Adesanya com socos ao longo de cinco rounds. Strickland também marcou um nocaute de cair o queixo no início da luta, que realmente deu o tom para sua vitória, com Adesanya, mas nunca se firmando antes de perder a decisão unânime.

Até o presidente do UFC, Dana White, ficou pasmo com o desenrolar da luta, mas principalmente no que diz respeito a Adesanya.

“Obviamente, eu esperava uma luta principal completamente diferente”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 293. “Se Izzy ganhou ou Strickland ganhou, ninguém previu isso.

“Que Izzy chegaria de forma plana e lenta e o que quer que esteja acontecendo com ele, não acho que ninguém esperava ver isso.”

De acordo com as estatísticas do UFC, Strickland superou Adesanya por 137 a 94 no total de golpes, ao mesmo tempo em que marcou o único knockdown com sua quase finalização no round inicial. Strickland também controlou o ritmo enquanto marchava para frente enquanto aplicava pressão constante, enquanto Adesanya operava principalmente com as costas contra a jaula, sem realmente oferecer muita resistência.

“Ele parecia que não conseguiria sair”, disse White. “Ele parecia estar muito rígido esta noite. Ele parecia muito lento. Somente Israel sabe o que está acontecendo. Estou muito curioso para ver o que ele dirá nesta conferência de imprensa esta noite.

“Há um milhão de coisas que podem dar errado. Alguns dias você acorda e simplesmente não está lá, cara. Simplesmente não está lá. Ele parecia completamente seco esta noite, de pé bem alto. Ele parecia muito lento. Ele parecia que não conseguia sair de jeito nenhum. Mesmo no quinto round, quando todos sabiam que precisava de um nocaute para vencer a luta, não havia urgência em tentar encerrar a luta. Então não sei se ele está ferido ou se esta noite é a noite.”

A derrota para Strickland aconteceu apenas cinco meses depois de Adesanya derrotar seu maior bicho-papão até o momento, ao nocautear Alex Pereira em abril. Em seu primeiro encontro no UFC, Pereira nocauteou Adesanya no quinto round e conquistou o título dos médios, que se seguiu a uma finalização ainda mais violenta do brasileiro quando eles se enfrentaram no kickboxing alguns anos antes.

Adesanya finalmente se vingou de Pereira antes de voltar sua atenção para Strickland no sábado.

White sugeriu que talvez os altos riscos nessas duas lutas possam ter desempenhado algum papel no desempenho desanimado de Adesanya no sábado.

“Isso também pode ser o problema – quando você pensa que vai para a luta contra Pereira, uma luta tão grande e você já esteve lá com esse cara tantas vezes e então você ignora Strickland”, disse White. “Não sei as respostas a estas perguntas, mas Israel sabe e estou ansioso por ouvi-las.”

Em seu breve comunicado pós-luta, Adesanya apenas deu os parabéns a Strickland pela vitória, sem abordar especificamente seu desempenho.

Apesar de Adesanya ter perdido por 49-46 em todos os três placares quando a luta terminou, White ainda acredita que voltar atrás será a conclusão mais lógica para a divisão dos médios.

Essa pode não ser a resposta que adversários como Dricus Du Plessis ou Khamzat Chimaev queriam ouvir, mas White parecia decidido em seus planos de dar a Adesanya outra chance contra Strickland após a reviravolta chocante no UFC 293.

“Acho que você faz a revanche”, disse White. “Absolutamente. A revanche é interessante.”