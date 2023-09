Dana White promete realizar eventos anuais Noche UFC ‘pelo resto do meu reinado aqui’

Dana White pode não estar presente no Noche UFC, mas ainda assim ficou impressionado com o desempenho do primeiro evento do Dia da Independência do México da promoção.

“Noche UFC foi a Fight Night mais assistida de todos os tempos na ESPN +”, proclamou White na terça-feira em seu Série de concorrentes coletiva de imprensa pós-luta. “1,1 milhão de visualizações únicas.

“Pense sobre isso. Gerou 167 milhões de minutos no total e atingiu três vezes a média de minutos de audiência assistidos no feed espanhol. Matou. Foi um sucesso incrível.”

Encabeçado pela primeira defesa de título da campeã mexicana peso mosca Alexa Grasso, o Noche UFC foi diferente do habitual evento sem pay-per-view do UFC. Apresentando um card repleto de talentos mexicanos, uma produção repleta de talento cultural e uma revanche pelo campeonato entre Grasso e Valentina Shevchenko que provou ser uma das lutas mais divertidas – embora controversas – do ano, Noche UFC foi uma quebra de rotina para uma promoção que tem sido acusada de falta de criatividade com sua programação semanal.

O boxe há muito realiza grandes eventos no Dia da Independência do México com grande sucesso, mas White prometeu que 16 de setembro também começará a ser uma data associada ao UFC.

“Terei essa data todos os anos a partir de agora, sim”, prometeu White.

“Eu irei naquele encontro todos os [year]. Eu não me importo se alguém aqui na cidade conseguir a data no [T-Mobile Arena in Las Vegas], irei para uma arena adversária e enfrentarei eles no próximo ano. Farei isso pelo resto do meu reinado aqui. Então eles podem ir na mesma noite, podemos ficar cara a cara – eu vou. A coisa foi um enorme sucesso para nós. Isso é algo que venho pensando desde o dia em que compramos essa empresa, então finalmente estamos na posição, estou all-in. Todas as minhas fichas estão no México. Estamos abrindo o PI, no qual gastamos milhões e milhões de dólares.

“Conseguimos, foi enorme, e faremos de novo todos os anos, independentemente de o boxe ir ou não. Vou enfrentar eles todos os anos.”