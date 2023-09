Dana White reage aos relatórios do PFL: ‘Por que diabos alguém compraria o Bellator?’

Dana White parece nunca se preocupar com a concorrência e não perderá o sono com relatos de que o PFL pode estar fechando um acordo para comprar o Bellator MMA.

Há meses circulam rumores de que a Paramount está tentando se livrar do Bellator da empresa, com vários compradores potenciais no mix. Recentemente, o Front Office Sports informou que o PFL estava se aproximando de um acordo para comprar o Bellator por um preço de US$ 500 milhões.

Dias depois, o PFL anunciou planos de vender uma participação minoritária na empresa para a SRJ Sports Investments – uma descendente do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita – por US$ 100 milhões, o que apenas alimentou as chamas sobre a possibilidade de a promoção comprar o Bellator.

Resta saber se o PFL fecha esse suposto acordo, mas não espere que o UFC entre em cena para roubar o Bellator deles.

“Por que diabos alguém iria comprar o Bellator?” White disse após a última edição do UFC Série de concorrentes. “Então, sobre o que estávamos conversando sobre negócios e tomar as decisões certas e tomar as decisões certas, houve muitas coisas ruins – o Bellator seria um dos maiores.

“Por que alguém compraria o Bellator está ao meu lado, mas sente-se e veja como isso se desenrola. Estou animado.”

Quanto ao preço de US$ 500 milhões que a PFL está considerando para comprar o Bellator, White só pôde sorrir ao reagir a esse número.

“Os US$ 500 milhões do Bellator? Incrível. Parece um roubo”, disse White. “Parece um roubo de merda. Compre essa coisa rápido antes de quem mais o faz? Vamos, pessoal. É muito bobo!

No papel, a combinação de forças do PFL e do Bellator provavelmente produziria a maior e mais viável ameaça ao UFC, que ainda é de longe a maior organização no espaço do MMA.

Um elenco robusto de lutadores é um grande benefício, mas White sabe que os esportes de combate ainda são, em última análise, um negócio, o que significa que em algum momento o PFL terá que começar a lucrar. O investimento de US$ 100 milhões da Arábia Saudita parece um tremendo impulso, mas White já viu muitos concorrentes despejarem dinheiro em empresas similares no passado, na tentativa de cortar os calcanhares do UFC. Até agora, todos falharam.

“Se você for ao dicionário e procurar a palavra ‘negócios’, verá que há negócios e depois há caridade”, disse White. “Estou envolvido em ambos. Eu administro um negócio e faço muitas coisas para caridade. A maioria desses outros caras administra instituições de caridade. Não empresas. Como eu disse, você só pode fazer isso por um certo tempo antes que acabe, acabe. Então, veremos.

“Quando vocês me fazem esse tipo de pergunta, vocês me perguntam como se esta fosse a primeira vez que vi coisas assim ou esta fosse a primeira vez que alguém com dinheiro estava se envolvendo. É muito mais do que dinheiro.”

White respondeu aos comentários específicos feitos pelo CEO do PFL, Donn Davis, que comparou sua promoção ao UFC. Mais notavelmente, Davis afirmou enfaticamente que “pagamos melhor” ao abordar o PFL versus o UFC, uma afirmação que White negou veementemente.

“Uma das grandes coisas que ele disse lá, que é absolutamente falsa, é que eles pagam mais que o UFC, o que é absolutamente falso”, afirmou White. “Mas eu os vejo desperdiçando quantias inacreditáveis ​​de dinheiro. Você só pode desperdiçar quantias inacreditáveis ​​de dinheiro por um certo tempo, não importa quanto dinheiro alguém tenha.

“Ou há muita ilusão ou ele está desinformado. Quase tudo nessa afirmação está incorreto, exceto o que acontece na jaula que determina o seu futuro. Acho que foi a única coisa certa que ele disse. Bom para ele. Vá lá fora. F******, vamos acendê-lo. Qualquer que seja. É tudo de bom.”

Independentemente do que Davis disse ou do investimento vindo da Arábia Saudita para ajudar a organização a competir com o UFC e outras organizações de MMA, White promete não ter má vontade em relação ao PFL.

White não se importa com a competição, mas também entende quase melhor do que ninguém como é difícil obter sucesso a longo prazo nos esportes de combate.

“Escute, eu já falei isso sobre o PFL. Não tenho nenhum problema com esses caras”, disse White. “Esses caras sempre foram pessoas de pé e sempre elegantes quando se trata de negócios. Esses caras estão nisso para competir conosco e eu respeito isso.”