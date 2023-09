Dana White volta atrás, Musk x Zuckerberg ‘provavelmente não’ acontecerá no UFC

“A maior luta de todos os tempos na história do mundo”, como chamou o presidente do UFC, Dana White, uma luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg, terá que permanecer no reino da fantasia.

Foi assim que White foi forçado a estruturar uma reunião no octógono entre os titãs bilionários da mídia social que ele pressionou para promover no UFC antes que as negociações entre Musk e Zuck fossem interrompidas.

“Eu nunca digo nunca, mas provavelmente não”, disse White em “Outkick”.

White disse que os verdadeiros perdedores com a luta que não aconteceu foram as instituições de caridade que se beneficiariam com os lucros. O executivo do UFC disse que 90 por cento dos lucros da luta teriam ido para uma boa causa, segundo Musk e Zuck.

“Escute, eu gosto dos dois caras”, disse White. “Uma das coisas que tento não fazer é julgar as pessoas – não quero ser julgado pela minha política. Acredito naquilo em que acredito, e há certas coisas sobre as quais me sinto de certa maneira, e não julgo as pessoas pelas delas. Não sei exatamente onde estão todos esses caras. Eu não entro nisso. A maneira como julgo as pessoas é como elas são comigo e como interagimos uns com os outros.

“Então, gosto muito de Mark e gosto de Elon. Deixe-me dizer-lhe quem venceria essa luta seria qualquer instituição de caridade escolhida para doar o dinheiro – eles seriam os vencedores absolutos, porque acho que essa coisa geraria uma receita de um bilhão de dólares, e eles queriam 90% do dinheiro para ir para a caridade. Portanto, teria sido o maior evento de caridade já realizado na história, especialmente por uma noite, e teria ajudado muita gente.”

Depois de criar uma tempestade de atenção da mídia, a luta entre Zuckerberg e Musk pareceu fracassar. Zuckerberg, da Meta, disse que estava “seguindo em frente” depois de alegar que Musk hesitou em agendar a luta, e Musk, do X, acusou seu rival comercial de evitá-lo. Musk também derrubou o UFC ao promover qualquer luta potencial.

Desde então, Zuckerberg vem intensificando seus treinamentos, postando vídeos dele treinando dentro de uma jaula e, curiosamente, em uma barcaça flutuante.

Os lutadores de MMA fizeram fila para escolher o lado no debate sobre qual titã da mídia social venceria, e um deles até se ofereceu para lutar na eliminatória quando o lutador do Bellator que virou influenciador Keith Lee respeitosamente chamou o colega influenciador Sr.

White repetidamente criticou outros promotores por promoverem brigas de artifícios, mas disse que Musk e Zuckerberg não se qualificaram porque foi uma luta entre “dois dos caras mais ricos e poderosos do mundo”.