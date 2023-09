Daniel Cormier e Dominick Cruz reagem ao polêmico placar na luta principal do Noche UFC: ‘Não foi um 10-8’

Valentina Shevchenko e Alexa Grasso lutaram por 25 minutos no Noche UFC, mas sua guerra épica terminou com um baque dramático depois que o resultado foi anunciado como empate dividido.

O resultado foi finalmente decidido pelo juiz Mike Lee, que deu um placar de 10-8 para Grasso na quinta rodada, colocando sua contagem final em 47-47. Enquanto Grasso definitivamente voltou para reivindicar o quinto round depois de uma reversão habilidosa que quase a finalizou com um mata-leão, Shevchenko ainda controlou os primeiros minutos em pé antes de acabar se defendendo no chão.

Daniel Cormier e Dominick Cruz, que convocaram as lutas ao lado de Jon Anik no sábado, ficaram igualmente confusos com a decisão de Lee de marcar 10-8 para Grasso naquele quinto round.

“Não foi um 10-8”, disse Cormier. “É simplesmente estranho. A luta correu como esperávamos. [Round] 2 para o Grasso, pensei que ela tivesse vencido o 4º round, mas se você não marcar lá, você tem a Valentina como campeã.

“É uma pena porque essa luta merecia um vencedor. Essas duas mulheres colocaram tudo em risco e ambas lutaram lindamente. Um empate, eu acho, não entendo onde ele consegue 10-8. Estou tentando não ser muito duro com o cara.”

Os outros dois placares foram divididos, com o juiz Sal D’Amato dando 48-47 para Shevchenko, enquanto o juiz Junichiro Kamijo deu 48-47 para Grasso. Lee fez com que Shevchenko vencesse três rounds também, mas foi aquele 10-8 no quinto que lhe deu o total de 47-47 – ou o título peso mosca do UFC teria mudado de mãos após o evento principal.

“Pelo menos estamos colocando Mike Bell [up there] então podemos dizer: ‘OK, Mike Bell, não sei o que você estava assistindo em um round de 10-8 no quinto’”, disse Cruz. “Tipo, o que foi isso? Eu não entendo.

“Quando você olha o que é preciso para fazer um round de 10-8, não sei como Mike Bell pode dizer que é isso. Quando você olha para os critérios, eu não sei. Não há consistência.”

Os critérios de pontuação atuais declaram: “Ao determinar se deve pontuar um round como 10-8, um juiz deverá avaliar os três fatores de impacto, dominância e duração. Se o juiz avaliar que dois dos três fatores estão presentes, o juiz deverá considerar seriamente se deve pontuar o round como 10-8. Se todos os três fatores estiverem presentes, o juiz pontuará o round como 10-8.”

Isso é diferente das versões anteriores dos critérios de pontuação, que tornavam de 10 a 8 rounds uma raridade no MMA. Mas mesmo pelo padrão atualizado, Cormier simplesmente não vê como Grasso merecia um placar de 10-8, mesmo que ela claramente vencesse a rodada.

“Eles querem que você seja mais liberal com os 10-8, sabemos disso agora”, disse Cormier. “Mas quando isso literalmente transforma uma luta em empate, é quase como se você estivesse salvando [the result].

“Eu pensei [Alexa Grasso] venceu o quinto round, mas isso foi apenas cerca de um minuto e meio desse tipo de controle.”

Com a luta terminando empatada, Grasso mantém o título, embora obviamente não fosse assim que ela queria segurar o cinturão.

Enquanto potenciais adversários como Erin Blanchfield e Manon Fiorot estão à espera nos bastidores, Cormier não vê outra alternativa senão deixar Grasso e Shevchenko correrem atrás pela terceira vez para resolver esta rivalidade de uma vez por todas.

“Acho que sim, acho que você tem que [do it again]”, disse Cormier. “Valentina seria a campeã esta noite se não fosse por um quinto round muito ruim. Você tem que [run it back for a trilogy]. É a luta melhor, mais comercial e mais competitiva que temos na categoria no momento.”