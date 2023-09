Daniel Cormier: Israel Adesanya não deve ter revanche imediata após reviravolta no UFC 293

Daniel Cormier quer ver um novo desafiante disputar o título após a derrota chocante de Israel Adesanya para Sean Strickland no UFC 293.

O ex-campeão e comentarista do UFC opinou sobre o futuro da divisão dos médios após uma reviravolta sísmica em Sydney, e disse que a natureza da derrota – e possíveis confrontos possíveis – deu a outros pesos médios um argumento melhor para a primeira defesa de título de Strickland. .

“A última vez que Izzy perdeu, tudo o que podíamos falar era que ele deveria ser o próximo novamente”, disse Cormier durante o encerramento pós-evento no pay-per-view ESPN+. “Eu não acho que desta vez. Não acho que ele deva lutar pelo cinturão da próxima vez. Não acho que ele deveria ter uma revanche automática. Acho que a divisão precisa avançar um pouco.”

Cormier se referiu à derrota por nocaute de Adesanya para Alex Pereira no quinto round do confronto no UFC 281. Até o final, Adesanya vinha vencendo a luta e estava à frente no placar de todos os juízes antes que uma investida de Pereira no último minuto causasse a reviravolta.

Na noite de sábado, no UFC 293, todos os juízes concordaram que Strickland venceu a luta, dando-lhe 4 a 1 contra Adesanya, que tentava a primeira defesa de seu segundo reinado de título após nocautear Pereira em uma revanche imediata no UFC 287.

Strickland não era o adversário pretendido de Adesanya para a atração principal do UFC 293 na Qudos Bank Arena. Esperava-se que o peso médio Dricus Du Plessis ficasse na frente de Adesanya após um confronto acirrado dentro da jaula após sua vitória sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290.

Cormier disse que a derrota de Adesanya marcou um novo dia para os lutadores da categoria até 185 libras que já haviam perdido para Adesanya ou não tinham conseguido a chance pelo ouro. Um deles sentou-se na arena de Sydney: Jared Cannonier, que já foi derrotado por Adesanya no UFC 276 e pesou como reserva para a luta pelo título dos médios no UFC 293. O ex-meio-médio Khamzat Chimaev também enfrenta o ex-desafiante ao título Paulo Costa no UFC 294, em outubro, trazendo mais uma novidade.

“É como um mundo totalmente novo, certo, como A pequena Sereia – um mundo totalmente novo”, brincou Cormier. “Sean Strickland agora abre a possibilidade para muitos novos confrontos. [Jared] Cannonier também pesou e venceu Sean Strickland.

“Mas imagino que Dricus Du Plessis será o próximo cara, especialmente depois de ser aquele que deveria estar aqui. Vou te dizer, ele está se culpando na África do Sul agora, porque se houvesse um momento para pegar Adesanya, esta noite seria a noite. Houve muita coisa envolvida nessa luta, e Sean Strickland fez o que deveria fazer. Mas imagino que Du Plessis, a menos que Khamzat Chimaev acabe completamente com Paulo Costa.”