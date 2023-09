Dannemann está EM BUSCA de profissionais no mercado

A Dannemann, um dos o maiores escritórios da América Latina na área de propriedade intelectual, atuando fortemente no Brasil e nos 5 continentes, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, vale a pena consultar a lista abaixo com cargos e locais:

Advogada (o) Consumerista – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Advogado | Contratos Imobiliários – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Assistente Administrativo Trilíngue | Português, Inglês, Alemão – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido;

Banco de Talentos – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos ;

Estágio Contencioso Cível | Equipe Estadual – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio de Letras – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio em Contencioso Cível – RC – Rio de Janeiro – RJ -Estágio.

Mais sobre a Dannemann

Falando mais sobre a Dannemann, podemos frisar que a empresa é reconhecida como líder em Propriedade Intelectual na América Latina. Isto é, caso você não conheça, se trata de um time de experts dedicados à defesa da propriedade industrial e intelectual desde 1900, assessorando grandes empresas nacionais e estrangeiras.

Atualmente, conta com escritórios em três capitais do Brasil, com mais de 280 advogados e uma extensa equipe de Agentes de Propriedade Industrial. Com mais de um século de experiência e uma ampla oferta de serviços, temos orgulho em ser o suporte para que seus clientes possam buscar caminhos inovadores e disruptivos.

Por fim, a Dannemann busca mais profissionais que sejam líderes de conhecimento em propriedade intelectual, contencioso, contratos e outras áreas do Direito. Assim, poderá continuar atendendo seus clientes com equipes multidisciplinares, fazendo com que sejamos um parceiro estratégico na busca de inovação e conhecimento.

Como enviar o seu currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Dannemann, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



