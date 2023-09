Danny In Zathura ‘memba dele?!

Ator americano Jonas Bobo tinha apenas 8 anos quando desempenhou o papel de Danny – o menino de 6 anos que encontrou confiança através do jogo de tabuleiro Zathura – no spin-off de “Jumanji” e filme de aventura de ficção científica, “Zathura: Uma aventura espacial” em 2005.

Jonah compartilhou a aventura no espaço sideral com Josh Hutcherson como o mandão, mas amoroso, irmão mais velho de Danny, Walter, Kristen Stewart como a irmã adolescente que deveria estar no comando enquanto o pai estava no trabalho, Lisa e Dax Shepard como o salvador do espaço sideral que protegeu as crianças dos alienígenas, o astronauta.