Danny Masterson, ator de ‘That 70’s Show’, pega 30 anos de prisão por crimes de estupro

Danny Mastersonconhecido por seus papéis em “Aquele programa dos anos 70” e “O rancho”, foi condenado a 30 anos de prisão após ser condenado por estupro no início deste ano. Masterson foi acusado de estuprar três mulheres em sua casa em Hollywood Hills entre 2001 e 2003. Ele foi condenado por duas das três acusações em maio deste ano. Durante a sua sentença, as três mulheres no caso falaram contra Masterson e pediram ao juiz que lhe desse prisão perpétua.

“Ainda tenho que lidar com o que você fez comigo naquela noite… Isso leva uma vida inteira de terapia para consertar. Cada vez que penso que estou bem, aquele estupro volta para mim”, disse Jane Doe 2. Masterson’s familiares estiveram no tribunal para apoiá-lo, incluindo sua esposa Bijuteria Phillips, que chorava durante a sentença. O próprio Masterson não falou durante o processo.

Juíza Charlaine Olmedo condenado Masterson a 15 anos de prisão perpétua por cada uma das duas acusações, ordenando-lhe que cumpra ambos os mandatos consecutivamente. “Sr. Masterson, você não é a vítima aqui. Suas ações de 20 anos atrás tiraram a voz e a escolha de outra pessoa. Suas ações de 20 anos atrás foram criminosas e é por isso que você está aqui”, disse ela.

O julgamento chamou a atenção para o Igreja de Scientology, do qual Masterson é membro vitalício e todas as três vítimas eram Scientologists na altura dos seus ataques. As mulheres testemunharam que a igreja as dissuadiu de denunciar Masterson à polícia, e os promotores argumentaram que Masterson se aproveitou de sua posição na igreja para estuprar mulheres sem medo de repercussão.

Remini apoiou as vítimas

Lia Remini, um ex-cientologista e crítico proeminente da igreja, esteve presente no tribunal para apoiar as mulheres. “Espero que esta seja uma mensagem para os Scientologists de todo o mundo de que não se vão safar”, disse ela.

As vítimas se manifestaram contra o papel da igreja em encobrir o comportamento de Masterson, com Jane Doe 2 alegando que ela havia sofrido uma “lavagem cerebral” na Cientologia no momento de seu ataque e teve sua privacidade invadida pela igreja desde que apresentou suas alegações. . Jane Doe 1, que nasceu na igreja, disse que seguiu a “política” quando era membro de não denunciar seu suposto estupro a autoridades externas.