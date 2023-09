Danny Masterson condenado a 30 anos de prisão em novo julgamento de estupro

Como informamos, ele estava condenado pelas 2 acusações em maio, mas o júri foi suspenso na 3ª contagem. Ele foi acusado pela primeira vez em 2020, com as três mulheres dizendo que os incidentes ocorreram entre 2001 e 2003 – enquanto ele trabalhava em sua série de comédia.

SplashNews. com

Lembre-se, Masterson teve um julgamento em outubro passado, mas terminou em anulação do julgamento um mês depois, depois que o júri não conseguiu chegar a uma decisão. A equipe do ator tentou fazer com que o caso fosse rejeitado, mas ele acabou sendo julgado novamente e condenado.