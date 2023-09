Data de lançamento do NBA 2K24: Quando você poderá jogar 2K24?

ACerto, colegas jogadores, é hora de lançar algumas bombas de conhecimento NBA 2K24 – o jogo que está prestes a redefinir o cenário do basquete virtual. Com o NBA fora da temporada agitando as coisas e aumentando a expectativa, vamos mergulhar nos detalhes interessantes.

Em primeiro lugar, marque em seus calendários a temporada de Virgem 8 de setembro de 2023porque é quando NBA 2K24 está chegando aos tribunais virtuais. Se você é um NBA 2K fanático, você sabe que setembro é nosso mês sagrado, e 2k está mantendo viva a tradição com esta data de lançamento.

Quem estará na capa do NBA 2K24?

Cobrir atletas? Veja isso: Kobe Bryant é nosso MVP! É isso mesmo, a própria lenda aparece na capa da NBA 2K24. E adivinha? É uma enterrada dupla, não com uma, mas com duas edições – a Edição Kobe Bryant e a Edição Black Mamba. As pré-encomendas começaram em 7 de julho, então não seja o jogador que fica parado na linha de lance livre.

Diversas plataformas – PS, Xbox, PC e muito mais

Quer saber onde você pode jogar NBA 2K24? Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Série X|Se PC estão todos no jogo. Mas espere, Interruptor Nintendo fãs, vocês também não ficam no banco – há uma versão para vocês também! E há rumores de que, NBA 2K24 pode até aparecer Passe de Jogo Xbox quando a campainha estiver prestes a soar.

O NBA 2K24 suportará jogo cruzado?

Além disso, você deve se preparar para uma jogabilidade que está prestes a mudar o próprio jogo! NBA 2K24 está trazendo o jogo cruzado para a mistura – uma novidade na história da franquia. Agora você pode desafiar seus amigos em todas as plataformas, e isso é o que chamo de adição impressionante.

Diretor de jogabilidade Mike Wang revelou algumas mudanças épicas. A mecânica de tiro está passando por uma grande reformulação, com o objetivo de encontrar o equilíbrio perfeito entre acessibilidade e habilidade. A emoção de Green or Miss está de volta, principalmente para quem arrasa Hall da Fama dificuldade, o REC e a cidade.

Mas espere, tem mais! Espere emblemas totalmente novos, ProPlay isso traz real NBA ação no jogo, ajustes nos impulsos de adrenalina e um sistema de Takeovers aprimorado que fará você se sentir como uma estrela.

Quanto custará o NBA 2K24?

Primeiro, temos o Edição Kobe Bryant. Se você está usando os consoles de próxima geração (PlayStation 5 & Xbox Série X|S), isso custará $69,99/69,99. Mas não se preocupe, se você estiver optando pela geração atual (Playstation 4, Xbox One, PCe Interruptor Nintendo), é um ótimo negócio em US$ 59,99/59,99.

Com esta edição, você recebe o jogo base – esse é o seu ingresso para os modos de jogo tradicionais que todos conhecemos e amamos.

Agora, vamos falar sobre Edição Black Mamba – este é o verdadeiro MVP. No US$ 99,99/89,99está disponível em todas as plataformas: PlayStation 5, Playstation 4, Série Xbox X|S, Xbox One, PCe Interruptor Nintendo.

Mas aqui está a parte interessante: junto com o jogo base, você receberá um baú de conteúdo do jogo para dominar NBA 2K24:

Moeda virtual de 100 mil

Conteúdo MyTEAM:

15 mil pontos MyTEAM

2K24 Iniciando 5 Draft Box (3x pacotes de opções):

Escolha 1 Ametista (inclui PG, SG, SF, PF e C)

Escolha 1 Ruby (inclui PG, SG, SF, PF e C)

Escolha 3 safiras (inclui PG, SG, SF, PF e C)

10 pacotes promocionais MyTEAM em caixa

Estrela da capa: Sapphire Card Kobe Bryant (era 24)

1 sapato de diamante

1Treinador Rubi

XP e moedas em dobro por 2 horas

E não é só isso, pessoal! Prepare-se para alguns Minha carreira Maravilha:

10x 6 tipos de reforços de habilidade MyCAREER

10x 3 tipos de reforços de Gatorade

Moeda XP Dupla de 2 horas

4 camisetas MyCAREER, incluindo:

Camiseta Kobe Cover Star (Arte da Capa 1)

Camiseta Kobe Cover Star (Arte da Capa 2)

Camiseta Kobe Cover Star (Design de Conquistas)

Camiseta WNBA Cover Start (arte da capa)

Mochila 2K24

Skate 2K24 Elétrico

Mangas de braço 2K24

Agora, isso é o que eu chamo de um acordo certeiro!

Deixando o melhor para o final, é o Edição do 25º aniversário do NBA 2K24! Este é exclusivo para PlayStation 5, Série Xbox X|Se PCe é uma virada de jogo por US$ 149,99/129,99.

Aqui está o que há no baú do tesouro:

Assinatura do NBA League Pass de 12 meses para a temporada completa

Moeda virtual de 100 mil

Conteúdo MyTEAM:

50 mil pontos MyTEAM

2K24 Iniciando 5 Draft Box (3x pacotes de opções):

Escolha 1 Ametista (inclui PG, SG, SF, PF e C)

Escolha 1 Ruby (inclui PG, SG, SF, PF e C)

Escolha 3 safiras (inclui PG, SG, SF, PF e C)

10 pacotes promocionais MyTEAM em caixa

Estrela da capa: Sapphire Card Kobe Bryant (era 24)

Estrela da capa: Ruby “Rookie Card” Kobe Bryant

1 sapato de diamante

1Treinador Rubi

XP e moedas em dobro por 2 horas

Conteúdo MyCAREER:

15x 6 tipos de reforços de habilidade MyCAREER

15x 3 tipos de reforços de Gatorade

Moeda XP Dupla de 2 horas

4 camisetas MyCAREER, incluindo:

Camiseta Kobe Cover Star (1)

Camiseta Kobe Cover Star (2)

Camiseta Kobe Cover Star (3)

Camiseta WNBA Cover Start

Mochila 2K24

Skate 2K24 Elétrico

Mangas de braço 2K24

Cápsula Black Mamba MyPLAYER:

Manga de braço preta

Camiseta roxa grande

Camiseta amarela

Painel do jogador Kobe

Ufa! São muitas vantagens em jogos reunidas em uma edição.

Então aí está, pessoal! Escolha sua edição com sabedoria porque NBA 2K24 está prestes a lançar uma jogabilidade épica e você não vai querer perder. Comece o jogo!