Data de pagamento do BOLSA FAMÍLIA MUDOU?

Setembro se inicia após um mês de bastante inconstância para muitos cidadãos. Então, torna-se o momento propício para iniciar o planejamento para o próximo mês. Com isso, o calendário de pagamento do Bolsa Família referente a setembro já foi divulgado, com previsão de realização entre os dias 18 e 29.

Importante destacar que as datas de acesso aos depósitos variam de acordo com o último algarismo do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Portanto, fique atento a essas informações para garantir o recebimento oportuno dos recursos do Bolsa Família por meio do aplicativo Caixa Tem.

Cronograma de pagamento do Bolsa Família

18 de setembro: NIS final 1;

19 de setembro: NIS final 2;

20 de setembro: NIS final 3;

21 de setembro: NIS final 4;

22 de setembro: NIS final 5;

25 de setembro: NIS final 6;

26 de setembro: NIS final 7;

27 de setembro: NIS final 8;

28 de setembro: NIS final 9;

29 de setembro: NIS final 0.

Adicionais do Bolsa Família

Desde o mês de julho, foram introduzidos benefícios suplementares destinados às famílias que participam do programa Bolsa Família. Entretanto, vale ressaltar que esses benefícios são concedidos exclusivamente às famílias devidamente cadastradas no Cadastro Único, com informações atualizadas. A intenção por trás desses programas sociais oferecidos pelo Governo Federal é a de melhorar as condições de vida das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Aqui estão os valores adicionais disponíveis para as famílias que atendem aos critérios estabelecidos:

Renda Cidadania – Um montante de R$ 142 por indivíduo da família, calculado per capita;

Complementar de Orçamento – Um suplemento destinado às famílias cuja soma dos benefícios não atinge o valor de R$ 600, assegurando assim o mínimo preestabelecido;

Primeira Infância – Um acréscimo de R$ 150 por criança com até sete anos incompletos;

Familiar Variável – Um adicional de R$ 50 destinado a gestantes e indivíduos entre 7 e 18 anos incompletos;

Nutriz Familiar Variável – Um acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). As transferências desses valores iniciarão em setembro;

Extraordinário de Transição – Este programa visa atender a casos específicos, garantindo uma renda semelhante ao programa antecessor (Auxílio Brasil), com validade até maio de 2025.

É importante estar ciente desses benefícios e garantir que seus dados estejam atualizados no Cadastro Único para aproveitar essas oportunidades de suporte financeiro.



Regras do programa

Para receber os benefícios do programa, é fundamental que as famílias cumpram critérios que visam garantir a saúde e a educação dos membros do núcleo familiar. O cumprimento desses requisitos é essencial para manter o recebimento dos pagamentos e evitar a suspensão dos pagamentos. A seguir, estão os critérios estabelecidos:

Realização do acompanhamento pré-natal;

Adesão ao calendário nacional de vacinação;

Acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e de 75% para beneficiários de 6 a 18 anos incompletos que não tenham concluído a educação básica;

Manter o Cadastro Único sempre atualizado, no mínimo a cada 24 meses.

Cumprir esses requisitos é fundamental para garantir a continuidade do suporte financeiro oferecido pelo Bolsa Família. Assim, ao mesmo tempo, assegurar que os integrantes da família tenham acesso à educação e cuidados de saúde adequados.

Diante das diversas etapas e requisitos do programa, é compreensível que surjam dúvidas. Para auxiliar os beneficiários, estão disponíveis canais de atendimento do Bolsa Família, facilitando o acesso sempre que necessário.

Quais são os canais de atendimento?

Para esclarecer dúvidas sobre o programa Bolsa Família, notificar eventuais equívocos ou obter informações adicionais, é fundamental entrar em contato com os canais oficiais de atendimento. Abaixo, você encontrará uma lista dos canais de comunicação disponíveis:

Número de telefone do Bolsa Família (Exclusivo para o programa) – Ligue para 111 para obter respostas a questões relacionadas;

Telefone do Ministério da Cidadania – Você pode entrar em contato com o Ministério da Cidadania através do número 121 para tratar de assuntos relacionados;

Número de telefone 0800 do Bolsa Família (Caixa Cidadão) – O canal Caixa Cidadão também está disponível para contato com o programa. Você pode ligar para o número 0800 726 0207 para receber atendimento humano de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 10h às 16h;

Ouvidoria do Bolsa Família (administrada pela Caixa) – Para questões específicas e feedback, você pode acessar a ouvidoria do Bolsa Família através do número 0800 725 7474;

SAC Caixa – O Serviço de Atendimento ao Cliente da Caixa está disponível todos os dias da semana, sem limite de horário, através do número 0800 726 0101.

Certifique-se de usar esses canais oficiais para obter informações precisas e suporte relacionado ao programa Bolsa Família. Eles estão lá para ajudá-lo a compreender melhor o programa e resolver qualquer dúvida ou problema que você possa ter.