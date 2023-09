Data de Travis Kelce de Taylor Swift homenageada com novo condimento Heinz

Chama-se “Ketchup and Seemingly Ranch”… e, claro, é uma homenagem à escolha do lanche que Swift fez enquanto estava saindo com Donna Kelce na suíte de Travis durante a vitória de Kansas City sobre o Chicago Bears.

Heinz diz que serão feitas 100 garrafas do molho – uma ode ao molho favorito de Taylor. 13 e Travis No. camisa 87. Nenhuma palavra ainda, no entanto, sobre quando estará à venda ou como os Swifties poderão colocar as mãos nele… como a companhia de condimentos. prometeu divulgar mais informações ainda esta semana.