David Beckham surpreende Marc Anthony na cerimônia da Calçada da Fama, discurso emocionante

David Beckham dar Marco Antônio o bromance ficou muito mais apertado … o ex-astro do futebol surpreendeu seu bom amigo na cerimônia da Calçada da Fama de Hollywood na quinta-feira – e fez um discurso super emocionante.

O dono do Inter Miami se escondeu nos bastidores quando Anthony estava prestes a ser apresentado no evento… e pouco antes da estrela do cantor ser revelada na famosa calçada de Los Angeles, Beckham apareceu.