DE CARA NOVA! Google muda logo e mascote do ANDROID

Neste semana o Google mudou a logo e mascote do Android, uma versão remodelada do Bugdroid, o mascote do sistema operacional. Houve uma mudança na tipografia e no robozinho que é usado há anos na plataforma.

Essa é a primeira grande mudança na marca desde 2019, quando o logo foi alterado para uma fonte na cor preta e o Bugdroid ganhou uma versão 2D mais minimalista. Aliás, na época o Google deixou de lado os nomes de doces que eram usados a cada atualização.

O objetivo da mudança em 2019 foi simplificar e facilitar a leitura dos lançamentos. Já neste ano, o Google tem como meta oferecer mais poder de escolha e autonomia aos usuários, para refletir o que é o Android.

De acordo com a empresa, o sistema operacional é algo que dá liberdade para que as pessoas criem de acordo com seus próprios termos. Inclusive, isso se refere ao fato do Android ser um sistema aberto à criatividade dos seus clientes e das companhias que criam sistemas derivados.

A nova identidade do logo e mascote do Android

O Google realizou mudanças na logo e mascote do Android. Então, a primeira grande alteração está na tipografia usada no logotipo, que agora a marca ganha uma inicial maiúscula e está escrita igual nas comunicações oficiais.

Outra alteração é que a fonte foi alterada para ficar no mesmo tamanho e formato do logo da Google. Com isso, é mais fácil dos usuários identificarem as identidades e entenderem que pertencem à mesma empresa. Além disso, o novo visual inspira-se no Material Design, que foi feito para elaborar as interfaces dos apps do sistema.

Já a outra grande alteração está no mascote do Android, o Bugdroid. Então, antes era representado apenas com a cabeça do robozinho. Mas, o modelo repaginado conta agora com uma opção mais versátil e em 3D, com corpo inteiro e capaz de representar estilos distintos.

Segundo o Google, o novo Bugdroid mostra como o Android se conecta com as pessoas, comunidades e momentos culturais. Aliás, reflete as paixões individuais, personalidades e contextos em que está inserido.



Na nova logo e mascote do Android, o Bugdroid é mais dinâmico e nunca vai ser representado por apenas uma cor. Assim, entre os exemplos apresentados pela empresa pode-se ver modelos diferentes, por exemplo, um robô com moicano, usando estampa tie-dye, feito de globo espelhado, com aparência de lâmpada e até com as cores da bandeira LGBTI+.

Quando o novo mascote será inserido nos produtos?

Após o anúncio da nova versão do logo e mascote do Android, a empresa informou que tem a intenção de incluir a nova identidade nos produtos a partir de 2023 em todos os dispositivos. Aliás, ele pode se apresentar também na versão 14.

Por enquanto não há nenhuma previsão de data e prazo para que todos os produtos Android sejam atualizados. Mas, espera-se que em breve os usuários já tenham acesso ao novo Bugdroid.

Novas ferramentas e logo e mascote do Android

Além de anunciar a mudança no logo e mascote do Android, o Google também fez um comunicado sobre novas ferramentas que em breve devem chegar ao sistema operacional. Assim, entre elas estão:

O Widget Assistant At a Glance com IA que usa a inteligência virtual para fornecer informações como alertas meteorológicos, atualizações dinâmicas de viagens e também lembretes de eventos em sua tela inicial;

As perguntas e respostas de imagens no Lookout tornam o conteúdo visual mais acessível usando a inteligência virtual para criar descrições mais ricas em detalhes;

Além disso, o Google Wallet permite a importação de fotos para digitalizar cartões que possuem um código de barras ou um código QR, por exemplo, cartões de academia ou de biblioteca;

Por fim, novos aplicativos de comunicação chegaram ao Android Auto, como o Zoom e Webex.

Assim como a logo e identidade visual, ainda não há um prazo para que todas as ferramentas do Android sejam implementadas. Portanto, os usuários devem esperar e manter seus aplicativos atualizados para garantir que não vão perder nenhuma novidade.