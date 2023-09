de qual signo você deve “CORRER”

Os signos da turbulência demonstram uma atração quase mágica por complicações. De acordo com a astrologia, essa inclinação pode ser justificada pela disposição dos astros no instante do nascimento de cada pessoa.

Acredita-se que os planetas exercem influência em variados aspectos da existência, tais como traços de personalidade, vínculos interpessoais, trajetórias profissionais, laços familiares e outras esferas. Portanto, é essencial manter prudência ao interagir com aquele signo do zodíaco predisposto a criar desordens.

Signo que mais está propenso a confusões

Essa predisposição pode se manifestar em situações de conflito com parceiros ou mesmo ao envolver entes queridos em disputas. De fato, há várias características peculiares que esses signos experimentam. Parece que são como um ímã para brigas e incidentes perigosos.

Em primeiro lugar, é fundamental enfatizar que pessoas de um ou outro signo têm uma propensão a se envolver em circunstâncias atípicas. Não estamos falando apenas de discussões, mas também da tendência a assumir riscos sem levar em consideração a opinião alheia. Além disso, agem de forma impulsiva.

Peixes

Os indivíduos do signo de Peixes são reconhecidos por sua empatia e sensibilidade. Costumam ser influenciados mais pelas emoções do que pela lógica. Apesar de terem a intenção de auxiliar os outros, acabam ultrapassando seus próprios limites. Por isso, se envolvem em situações complexas e, às vezes, constrangedoras.

Gêmeos

Este também é um dos signos inclinados a desentendimentos. Devido à sua natureza comunicativa, estabelecem amizades facilmente e se adaptam a diferentes ambientes. No entanto, têm a tendência a exagerar e frequentemente se expressam de maneira ambígua. Isso pode levá-los a serem percebidos como inautênticos, alimentando conflitos desnecessários.



Você também pode gostar:

Os mais propensos a confusões pertencem ao elemento fogo

Os próximos signos relacionados a conflitos têm algo em comum: todos pertencem ao elemento fogo, o que os predisponha a enredos conturbados.

Áries

Sem dúvidas, são os mais propensos a desentendimentos no zodíaco. Não toleram ser contrariados e não deixam insultos sem resposta. É importante destacar que, quando irritados, agem por impulso, sem ponderar as consequências. São verdadeiros mestres em criar confusões e perder o controle.

Signo de Leão

Os leoninos são excepcionalmente centrados em si mesmos. Tudo para eles se transforma em uma competição, mesmo que seja apenas imaginária. Portanto, também estão entre os signos inclinados a tumultos. Buscam sempre se destacar em beleza, inteligência, aparência e outros atributos. Estão dispostos a tudo para permanecerem no centro das atenções.

Sagitário

Por último, os sagitarianos. São conhecidos por sua franqueza e espírito aventureiro. Não importa com quem estejam lidando, não hesitam em expressar suas opiniões sem reservas. Além disso, estão sempre em busca de emoções e novas experiências.

Ao lidar com os signos propensos a conflitos, como mencionados anteriormente, é importante adotar uma abordagem cuidadosa e estratégica. Primeiramente, é essencial manter a calma e não se deixar envolver nas provocações.

Evitar confrontos diretos e buscar soluções diplomáticas pode ajudar a minimizar os conflitos. Além disso, é fundamental estabelecer limites claros e comunicar de forma assertiva as expectativas e necessidades pessoais.

Ter consciência das características desses signos pode permitir uma melhor compreensão de suas motivações e comportamentos, o que facilita a busca por um terreno comum. No entanto, é importante ressaltar que nem sempre é possível evitar completamente os atritos. Nessas situações, é fundamental se afastar, preservar a paz interior e não se deixar envolver emocionalmente.

Setembro: mês do signo de virgem

Mesmo o Sol em Virgem indicando um período de maior vitalidade e destaque pessoal, o começo do mês será caracterizado por uma propensão ao cansaço, menor eficácia e obstáculos em suas realizações. Você também enfrentará uma autocobrança, que pode afetar sua busca por independência e sua capacidade de iniciar novos ciclos. Portanto, para enfrentar essas energias da melhor maneira possível, procure compreender o que precisa ser revisto e organizado.

Em seguida, o período se tornará um tanto confuso. Haverá uma maior necessidade de recolhimento e uma tendência a entrar em contato com aspectos do inconsciente que provocam inseguranças. Portanto, para obter mais clareza sobre a origem de seus desconfortos e agir de maneira mais consciente, busque revisar seus valores internos, se conectar com a espiritualidade e investir em atividades terapêuticas.