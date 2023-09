DeAndre Hopkins expulsa os quatro times da NFL que o rejeitaram quando ele era um agente livre

Taqui estava um tempo em que WR DeAndre Hopkins tornou-se um agente livre depois de deixar o Cardeais do Arizona e ele estava comprando equipes. Naturalmente, sua agência começou a procurar novos lugares em potencial para continuar sua carreira. Hopkins parece que nunca esquecerá as quatro franquias da NFL que o rejeitaram, que realmente feriram seu ego. Um recente Revista GQ A entrevista mostra que DeAndre guardou os recibos e lembrará às equipes que não deveriam tê-lo rejeitado. Estas quatro equipes são as Detroit Lions, New York Giants, San Francisco 49ers e Dallas Cowboys. Hopkins finalmente acabou no Titãs do Tennessee e ele está prestes a começar uma nova temporada.

Como parte de seu novo acordo, DeAndre Hopkins assinou um contrato de dois anos no valor de US$ 26 milhões com a chance de atualizá-lo para US$ 32 milhões depois que todos os incentivos forem cumpridos. De acordo com Ian Rapoport, Hopkins pode chegar a esses US$ 32 milhões se conseguir 95 recepções, 1.050 jardas e pelo menos 10 touchdowns após o final da temporada. Ele se sentiu confortável com esse acordo, mas aparentemente essas outras quatro equipes não. Em conversa com a GQ, Hopkins disse: “Detroit Lions, eles não me queriam, os Dallas Cowboys não me queriam. “Você não me quer. Como um competidor. Mal posso esperar para enfrentá-los e, honestamente, tentar o meu melhor para arrasá-los.”

Quem Hopkins e os Titãs enfrentarão na semana 1 da temporada da NFL?

O mês de setembro será extremamente movimentado tanto para DeAndre Hopkins quanto para o Tennessee Titans em uma nova temporada. No domingo, eles iniciam o ano com um jogo fora de casa no Mercedez Benz Superdome, em Nova Orleans. Eles estão jogando contra o Saints na primeira jornada. Depois disso, eles voltam para casa para receber a visita do Los Angeles Chargers antes de viajarem para Cleveland para enfrentar os Browns na Semana 3. Nenhuma dessas equipes faz parte da divisão de DeAndre Hopkins, o que significa que ele não os enfrentaria até a pós-temporada.