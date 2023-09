Debate entre Micah Parsons e Bart Scott: A mídia esportiva é mais importante do que os jogadores da NFL?

Dallas Cowboys Zagueiro Micah Parsons foi atrás do ex NFL jogador Bart Scott nas redes sociais depois que este último aparentemente zombou da lesão do cornerback no final da temporada Trevon Diggs durante uma aparição no “First Take” ao lado Stephen A. Smith e Ryan Clark.

Scott, 43 anos, trabalha na mídia esportiva como analista desde que se aposentou da liga em 2013. Ele também foi linebacker ao longo de sua carreira profissional de 11 anos e conseguiu sobreviver ao recente ESPN demissões.

Micah Parsons critica o jogador do Colorado State: O golpe em Travis Hunter foi tão sujo

Parsons, 24 anos, defendeu seu companheiro de equipe no X, anteriormente conhecido como Twitter, chamando Scott de “coxo”, especialmente porque ele próprio é um ex-jogador.

“Que porra é essa? Ele é velho, odiando uma – cabeça velha! Coxo pra caralho! É por isso que eu realmente não gosto de falar com caras da mídia”, escreveu Parsons. “Como ex-jogador, você é um coxo, mano! Só fatos, brincando sobre um homem tentando alimentar sua família e construindo um legado! ESPN tenho que parar de deixar bolinhas de milho na TV!”

Em vez de se desculpar, Scott dobrou a aposta, fazendo parecer que não pretendia zombar da lesão, mas até mesmo Smith e Clark ficaram enojados com sua opinião.

A mídia esportiva é mais importante que os jogadores da NFL?

Parsons então respondeu a um óbvio relato de troll se passando por jornalista esportivo, provocando-o com um comentário flagrante dizendo que a mídia é mais importante do que os jogadores.

“Cara, eu adoro contar histórias, mas dizer que sem vocês ninguém se importaria com o esporte é uma loucura”, tuitou Parsons.

Notas de búfalo receptor amplo Stefon Diggs recentemente se tornou viral devido a um membro da mídia esportiva ter sido pego em um áudio falando mal dele. Ele também criticou Scott nas redes sociais.

A relação entre atletas e jornalistas sempre foi interdependente, mas quem está em campo é claramente mais importante, com todo o respeito pela comunicação social.

Micah Parsons x Bart Scott – Rodada 2 … Luta!

O tweet de Scott alegando que ninguém jamais o havia chamado de “coxo” antes levou Parsons a responder elevando o assunto a outro nível.

“Não estou discutindo com um adulto no Twitter [X]! Você é um coxo, mantenha o nome do meu irmão fora da sua boca! Consiga um novo segmento porque o que você tinha hoje era um lixo”, tuitou Parsons.

Scott já esteve em apuros devido às suas tomadas mais quentes, incluindo uma em que ele afirmou Cincinnati Bengals receptor amplo Tee Higgins mirou intencionalmente no peito de Notas de búfalo segurança Damar Hamlin ultima temporada.

O estranho acidente fez com que o jogo fosse cancelado e Hamlin finalmente se recuperou da terrível parada cardíaca que sofreu em campo naquela noite.