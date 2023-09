Decisão chocante do San Francisco Giants, Gabe Kapler foi eliminado com 3 jogos restantes

SO técnico do Francisco Giants, Gabe Kapler, foi recentemente dispensado de suas funções como técnico do time depois que ele e o time não conseguiram avançar para os playoffs pela segunda vez consecutiva, depois de terem tido a oportunidade como wild cards da NLW.

Presidente de Operações de Beisebol Farhan Zaidi mencionou “Como grupo, como equipe, jogamos nosso pior beisebol quando mais importava”, ele elaborou sobre o desempenho do time em relação à impossibilidade de avançar.

“Sair naquela última viagem ainda no wild card, ainda controlando nosso próprio destino, e depois jogar da maneira que fizemos quando controlamos nosso próprio destino, isso é difícil de assistir para todos”, disse Zaidi. “Foi difícil para os jogadores passarem, foi difícil para os torcedores assistirem, foi difícil para nós, como organização, assistir. Isso realmente acelerou nossa visão de que precisamos tomar decisões difíceis e pensar sobre as coisas de maneira diferente.”

Os Giants conseguiram terminar a temporada com mais derrotas do que vitórias (78-81) contra o Los Angeles Dodgers fazendo com que os jogadores reconhecessem o desempenho que tiveram.

Austin Slater, que joga no campo externo do Giants, mencionou que “Isso é exatamente o que acontece quando você perde jogos de beisebol. Tivemos um desempenho muito inferior no último mês e meio, dois meses, honestamente, provavelmente desde o intervalo do All-Star. É uma combinação de beisebol desleixado, ataque ruim e o arremesso que fizemos durante a maior parte do ano, começou a apresentar alguns buracos. Portanto, não há um único ponto na equipe, uma pessoa ou um grupo para culpar. Foi apenas um beisebol ruim no geral.”

A equipe terá que encontrar um técnico nos próximos meses antes do início da agência gratuita, porém, o A PBO não esclareceu se estava considerando alguém de fora ou se estava considerando o talento que já possui dentro do Oracle Park.