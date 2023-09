Decisão do Campeonato Municipal de Futsal de Penedo acontece na sexta-feira, 15

A partida que decide o Campeonato Municipal de Futsal promovido pela Prefeitura de Penedo já tem os times definidos para o confronto. Resto do Mundo e Amigos do Trabalho são os finalistas da competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

As equipes avançaram para a disputa do título após derrotar os adversários da fase semifinal, quando o Resto do Mundo venceu o time Amigos do Esporte por 4×3 no primeiro jogo realizado da noite de segunda-feira, 11.

Na segunda semifinal, a equipe Amigos do Trabalho derrotou o Real Clube por dois a zero.

A edição 2023 do Campeonato Municipal de Futsal chega ao fim a partir das 19h30 da próxima sexta-feira, 17, quando torcedores e desportistas voltam a se encontrar no Ginásio Padre Manuel Vieira, localizado na Rua Castro Alves, próxima da sede da Codevasf.

O acesso ao ginásio é gratuito e promete lotar as arquibancadas que têm recebido grande presença de público nos jogos que antecederam a partida final da competição realizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Penedo.