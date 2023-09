Deion Sanders chama odiadores e jornalista após vitória frustrante sobre o TCU no primeiro jogo da FBS como técnico principal

A grande parte dos olhos nos Estados Unidos estavam fixados em suas TVs na tarde de sábado. O que eles queriam ver? Deion Sanders‘ estreia como treinador principal no nível FBS. E correu muito bem.

No comando do Búfalos do Colorado“Coach Prime” e seu elenco entraram em território inimigo para o primeiro jogo da temporada, enfrentando o vice-campeonato do Campeonato Nacional TCU na estrada. Com a ajuda de um elétrico Shedeur Sanders (filho de Deion), Colorado venceu o TCU 45-42 em um clássico instantâneo.

Como costuma fazer o “Horário nobre”, ele falou o que disse assim que soou o apito final, mirando nas pessoas que tiveram dúvidas sobre sua capacidade de treinador no nível superior.

“Dissemos que viríamos. Dissemos que viríamos. Você pensou que estávamos brincando, mas adivinhe? Guardamos os recibos.”

Assim que o jogo terminou, Sanders teve um dia de campo na coletiva de imprensa pós-jogo. Quando questionado por um jornalista específico, Sanders relembrou uma artigo cético escrito pelo referido jornalista e deu-lhe muita dificuldade por isso.

“Você acredita agora?! Eu li aquela besteira que você escreveu. Eu peneirei tudo isso. Você acredita? Você não acredita. Próxima pergunta.”

Uma chance para um começo quente

O Colorado entrou na temporada de 2023 sem classificação, mas já derrubou o 17º colocado.

Na próxima semana eles enfrentarão ex- Carolina Panteras treinador principal Matt Rhuleque lidera o Cornhuskers de Nebraska. Nebraska perdeu o jogo de estreia contra o Minnesota de forma dolorosa.