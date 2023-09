Deion Sanders está orgulhoso apesar da derrota de Buffaloes: ‘Você é um odiador se não consegue ver o que está por vir’

Deion Sanders, técnico do Colorado Buffaloes mostrou sua habilidade única para ter sucesso por meios empíricos no sábado contra o Trojans USC. Apesar de perder o jogo, o treinador Prime viu que seu time estava sendo esmagado no intervalo e não se importou em trazer alguns novatos e azarões para o campo. Afinal, isso é apenas Deion Sanders‘ primeira temporada como treinador principal do programa Colorado Buffaloes Football. Já tínhamos visto Jimmy Horn volte de um jogo terrível para a transformação depois de uma palestra motivacional de Treinador Principal. Mas Sanders ainda tinha alguns ases inesperados na manga para este jogo contra os Trojans. A derrota sofrida pelos jogadores contra o Oregon era um olhar que eles queriam transmitir o mais rápido possível para sua torcida.

OMARION MILLER É ELÉTRICO@CUBuffsFootball torna o jogo com 2 gols faltando 12 minutos para o fim pic.twitter.com/wM1FZl1cxS ? Futebol universitário FOX (@CFBONFOX) 30 de setembro de 2023

Entra os novatos Omarion Miller e Cormani McClain

Mesmo que a orador motivacional provavelmente foi uma decisão ruim, Lixadeiras provou que pode experimentar na hora e que suas decisões realmente funcionam. Sem Travis Caçador apto para jogar, Sanders teve que fazer esses ajustes no segundo tempo com uma derrota momentânea por 34 a 14 nos tabuleiros. Quarterback Shedeur Sanders encontrou um novo aliado em Omarion Miller com algumas interceptações impressionantes que colocaram os Buffaloes mais perto dos Trojans, faltando ainda um quarto período inteiro para jogar. Na defesa, Cormani McClain estava em todo o wide receiver dos Trojans durante o segundo tempo do jogo. Ele evitou o que teria sido o último prego no caixão dos Buffaloes durante o terceiro quarto com uma brilhante jogada defensiva na zona final.

Cormani McClain, verdadeiro calouro 5 estrelas do Coloradopic.twitter.com/9NFnZYx8G9 ? On3 (@On3sports) 30 de setembro de 2023

SHEDEUR SANDERS ENCONTRA JIMMY HORN PARA O TOUCHDOWN Colorado está atrás do USC por apenas 7 pontos pic.twitter.com/60VI1Pw4pN ? ClutchPoints (@ClutchPoints) 30 de setembro de 2023

Conferência de imprensa pós-jogo de Deion Sanders alerta aos odiadores

Depois de tudo o que vimos de um segundo tempo extremamente divertido do Búfalos, todos queriam ouvir o Coach Prime falar com a imprensa. Perder por um touchdown quando o time parecia derrotado no final do segundo tempo é exatamente o tipo de reação que Sanders esperava de seus jogadores. Como esperado, Treinador Principal continua convencido de que seu programa de futebol irá quebrar todas as probabilidades e ele convidou os odiadores a passarem para o seu lado. Isto é o que ele disse: “Se você não consegue ver o que está por vir com o futebol da CU, você perdeu a cabeça. Você é apenas um odiador se não consegue ver o que está acontecendo e o que vai acontecer. .. Algo está errado com você.”